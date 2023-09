Baldur's Gate 3 Benzeri 13 Oyun

Baldur's Gate 3 benzeri oyun oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor.

Larian Studios tarafından geliştirilen ve 2023 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Baldur's Gate 3'ü herhangi bir nedenden dolayı artık oynamak istemiyorsanız Baldur's Gate 3 tarzı oyun önerileri listesine göz atabilirsiniz.

Baldur's Gate 3 Benzeri Oyun Önerileri

Divinity: Original Sin 2

Pathfinder: Kingmaker

Solasta: Crown of the Magister

Pillars of Eternity II: Deadfire

Path of Exile

Tyranny

Wasteland 3

Torment: Tides of Numenera

Disco Elysium

Dragon Age Inquisition

Dragon Age: Origins

Tower of Time

Expeditions: Rome

Baldur's Gate 3 alternatifi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Divinity: Original Sin 2

Baldur's Gate 3 gibi oyunlar listesinin ilk sırasında Divinity: Original Sin 2 yer alıyor. Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım 2017 yılında PC platformu için piyasaya sürüldü. RPG oyunları denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri olan Divinity: Original Sin 2'de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Pathfinder: Kingmaker

Owlcat Games tarafından geliştirilen Pathfinder: Kingmaker, 2018 yılında PC, 2020 yılında ise PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıktı. Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği oyun 73 Metacritic puanına sahip. Başarılı yapımda tek oyunculu mod mevcut.

Solasta: Crown of the Magister

İzometrik kamera açısıyla dikkat çeken Solasta: Crown of the Magister isimli yapımda çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. Tactical Adventures tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun, 2021 yılında PC, Xbox One ve Xbox Series X / S için satışa sunuldu.

Pillars of Eternity II: Deadfire

88 Metacritic puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan Pillars of Eternity II: Deadfire, başarılı hikâyesi, kaliteli müzikleri ve karakterleriyle öne çıkıyor. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun ayrıca seslendirme konusunda da oldukça başarılı durumda.

Path of Exile

Grinding Gear Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Path of Exile, PC ve konsollar üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor. 86 Metacritic puanına sahip olan aksiyon rol yapma oyunu 2013 yılının ekim ayında çıktı.

Tyranny

Yayıncılığını Paradox Interactive şirketinin üstlendiği Tyranny, başarılı şekilde tasralanmış karakterler ve bölümler bulunuyor. Oyun içerisinde tercih edilen seçimlerin önemli bir yere sahip olduğu yapımın 80 Metacritic puanı mevcut.

Wasteland 3

2020 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Wasteland 3, kıyamet sonrası bir dönemi konu alıyor. inXile Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 85 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.

Torment: Tides of Numenera

İzometrik kamera açısına sahip olan RPG türündeki Torment: Tides of Numenera 2016 yılının ocak ayında satışa sunuldu. inXile Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda 81 Metacritic paunına sahip.

Disco Elysium

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Disco Elysium isimli yapımda bir cinayeti araştırmak için görevlendirilen dedektifi kontrol ediyoruz. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyun, 97 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.

Dragon Age Inquisition

Baldur's Gate 3 gibi oyunlar arasında Dragon Age Inquisition da bulunuyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Dragon Age Inquisition 2014 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. 85 Metacritic puanına sahip olan yapım bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü.

Dragon Age: Origins

91 Metacritic puanıyla dikkat çeken Dragon Age: Origins 2009 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürüldü. Hikâyesi, atmosferi ve oynanış sistemiyle öne çıkan oyun, BioWare tarafından geliştirildi.

Tower of Time

Event Horizon tarafından geliştirilen ve yayımlanan Tower of Time, sürükleyici bir hikâyeye sahip. 2018 yılında satışa sunulan ve 77 Metacritic puanına sahip olan rol yapma oyunu Tower of Time atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Expeditions: Rome

Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği sıra tabanlı RPG oyunu Expeditions: Rome, 2022 yılında satışa sunuldu. Logic Artists tarafından geliştirilen ve tek oyunculu mod içeren yapım 80 Metacritic puanına sahip.

Bu yazıda Baldur's Gate 3 benzeri oyun önerileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Baldur's Gate 3 alternatifi oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.