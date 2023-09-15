Baldur's Gate 3 Benzeri 13 Oyun
Baldur's Gate 3 benzeri oyun oynayarak uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bu yazıda Baldur's Gate 3 gibi oyunlar listesi hazırladık.
Baldur's Gate 3 benzeri oyun oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor.
Larian Studios tarafından geliştirilen ve 2023 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Baldur's Gate 3'ü herhangi bir nedenden dolayı artık oynamak istemiyorsanız Baldur's Gate 3 tarzı oyun önerileri listesine göz atabilirsiniz.
Baldur's Gate 3 Benzeri Oyun Önerileri
- Divinity: Original Sin 2
- Pathfinder: Kingmaker
- Solasta: Crown of the Magister
- Pillars of Eternity II: Deadfire
- Path of Exile
- Tyranny
- Wasteland 3
- Torment: Tides of Numenera
- Disco Elysium
- Dragon Age Inquisition
- Dragon Age: Origins
- Tower of Time
- Expeditions: Rome
Gözlemlenebilir Evrenin En İyi Hack and Slash Oyunları
Günümüzde maalesef ki artık eskisi kadar Hack and Slash oyunu göremiyoruz. Popülerliğini her geçen gün kaybeden bu oyun türünün bir hayranıysanız bu liste sizi çok memnun edecek.
Baldur's Gate 3 alternatifi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Divinity: Original Sin 2
Baldur's Gate 3 gibi oyunlar listesinin ilk sırasında Divinity: Original Sin 2 yer alıyor. Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım 2017 yılında PC platformu için piyasaya sürüldü. RPG oyunları denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri olan Divinity: Original Sin 2'de keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Pathfinder: Kingmaker
Owlcat Games tarafından geliştirilen Pathfinder: Kingmaker, 2018 yılında PC, 2020 yılında ise PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıktı. Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği oyun 73 Metacritic puanına sahip. Başarılı yapımda tek oyunculu mod mevcut.
Solasta: Crown of the Magister
İzometrik kamera açısıyla dikkat çeken Solasta: Crown of the Magister isimli yapımda çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. Tactical Adventures tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun, 2021 yılında PC, Xbox One ve Xbox Series X / S için satışa sunuldu.
Pillars of Eternity II: Deadfire
88 Metacritic puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan Pillars of Eternity II: Deadfire, başarılı hikâyesi, kaliteli müzikleri ve karakterleriyle öne çıkıyor. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun ayrıca seslendirme konusunda da oldukça başarılı durumda.
Path of Exile
Grinding Gear Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Path of Exile, PC ve konsollar üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor. 86 Metacritic puanına sahip olan aksiyon rol yapma oyunu 2013 yılının ekim ayında çıktı.
Tyranny
Yayıncılığını Paradox Interactive şirketinin üstlendiği Tyranny, başarılı şekilde tasralanmış karakterler ve bölümler bulunuyor. Oyun içerisinde tercih edilen seçimlerin önemli bir yere sahip olduğu yapımın 80 Metacritic puanı mevcut.
Wasteland 3
2020 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Wasteland 3, kıyamet sonrası bir dönemi konu alıyor. inXile Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 85 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.
Torment: Tides of Numenera
İzometrik kamera açısına sahip olan RPG türündeki Torment: Tides of Numenera 2016 yılının ocak ayında satışa sunuldu. inXile Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda 81 Metacritic paunına sahip.
Disco Elysium
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Disco Elysium isimli yapımda bir cinayeti araştırmak için görevlendirilen dedektifi kontrol ediyoruz. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyun, 97 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.
Disco Elysium Türkçe Yama Nasıl Olmuş?
Disco Elysium Türkçe dil desteğine 24 Ekim 2022 tarihinde kavuşmuştu. Çıkışından 3 yıl sonra Türkçe dil desteğine kavuşan Disco Elysium artık Türk oyuncular tarafından rahatça oynanabilir bir hale geldi.
Dragon Age Inquisition
Baldur's Gate 3 gibi oyunlar arasında Dragon Age Inquisition da bulunuyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Dragon Age Inquisition 2014 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. 85 Metacritic puanına sahip olan yapım bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü.
Dragon Age: Origins
91 Metacritic puanıyla dikkat çeken Dragon Age: Origins 2009 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürüldü. Hikâyesi, atmosferi ve oynanış sistemiyle öne çıkan oyun, BioWare tarafından geliştirildi.
Tower of Time
Event Horizon tarafından geliştirilen ve yayımlanan Tower of Time, sürükleyici bir hikâyeye sahip. 2018 yılında satışa sunulan ve 77 Metacritic puanına sahip olan rol yapma oyunu Tower of Time atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.
Expeditions: Rome
Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği sıra tabanlı RPG oyunu Expeditions: Rome, 2022 yılında satışa sunuldu. Logic Artists tarafından geliştirilen ve tek oyunculu mod içeren yapım 80 Metacritic puanına sahip.
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Bu yazıda Baldur's Gate 3 benzeri oyun önerileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Baldur's Gate 3 alternatifi oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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