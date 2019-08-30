Tropico, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Kendi kurallarınıza göre işleyen bir şehri yönetebileceğiniz oyunda karayip adasının yeni liderliğini üstleniyorsunuz. Şehrin ekonomisinden yollarına kadar pek çok farklı alanda boy göstermeniz gereken oyundaki tek amacınız şehri daha modern bir hale getirmek. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda stratejik hamleler de yapmanız gerek. Şehirdeki kaynakları iyi yönetmeli ve büyük bir lider olmalısınız. Kaliteli görselleri ve basit kontrolleriyle de harika bir oyun deneyimi sunan Tropico, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin ilgisini çekebilecek türden bir oyun.

Sanal bir ülke yönetmek istiyorsanız mutlaka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de çıkan oyunu oynamak için bir miktar ücret vermeniz gerekiyor.