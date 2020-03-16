İndir 121.00 MB
Ultimate Disc 1.1.2 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Spor
  4. Ultimate Disc - iOS için Spor Oyunu

Ultimate Disc

1.1.2
ios
Ultimate Disc
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Harika bir spor oyunu

Ultimate Disc - 1
Ultimate Disc - 2
Ultimate Disc - 3
Ultimate Disc - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Ultimate Disc, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir spor oyunu olarak dikkat çeken Ultimate Disc oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken elinizdeki diski bir sonraki aşamaya fırlatmak. Bunu yaparken aradaki rakiplere de dikkat etmeniz gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir spor oyunu olan Ultimate Disc oyununda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. 

Renkli görsellerin ve bağımlılık yapıcı etkinin yer aldığı oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Ultimate Disc mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. 

Ultimate Disc oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

YORUMLAR