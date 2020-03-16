Ultimate Disc, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir spor oyunu olarak dikkat çeken Ultimate Disc oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken elinizdeki diski bir sonraki aşamaya fırlatmak. Bunu yaparken aradaki rakiplere de dikkat etmeniz gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir spor oyunu olan Ultimate Disc oyununda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyorsunuz.

Renkli görsellerin ve bağımlılık yapıcı etkinin yer aldığı oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Ultimate Disc mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Ultimate Disc oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.