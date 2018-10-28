Undead 2048, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli ve sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak tanımlayabileceğiniz oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Aynı tür canavarları eşleştirerek ilerleyebileceğiniz oyunda benzer canavarları eşleştirerek ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hoş atmosferi ve kaliteli görselleriyle ön plana çıkan oyunda yüzlerce farklı kombinasyonu uygulayabiliyorsunuz. Hayatta kalmak için dikkatli olmanız gereken Undead 2048, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Klasik 2048 oyununun daha gelişmiş bir sürümü olarak dikkatimizi çeken oyunda hoş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Undead 2048 mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Undead 2048 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.