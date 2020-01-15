Upland - Property Trading Game

Gerçek ve sanal dünyanın kesişim noktasında inşa edilen Upland, gerçek dünyada adreslere dayalı sanal mülkleri satın alma, satma ve kiralama gücü verir ama sanal dünyada olduğunu unutma.

Upland'da topladığınız dijital mülkler, gerçek dünyadaki bağdaştırıcı mülklerle hiçbir ilişki ya da hakka sahip değil, ancak adresler gerçek yaşam konumlarını yansıtıyor. Upland’ın ekonomisi UPX olarak adlandırılan oyun içi para birimi tarafından desteklenmektedir.

Zaten başkasına ait olan, istediğiniz bir mülk buldunuz mu? Sorun değil! piyasada aktif olarak satılmasa bile, mülk için teklifte bulunabilirsiniz. Upland'da bir mülk sahibi olduğunuzda, her 3 saatte bir UPX kazançları toplamaya başlayabilirsiniz.