Vestel Mobil Asistan uygulamasıyla Vestel'den aldığınız ürünler için birçok faydalı bilgiye ve teknik desteğe ulaşabilirsiniz.
Vestel Mobil Asistan uygulaması Vestel marka ürünleriniz konusunda faydalı birçok özelliği iOS cihazlarınızdan sizlere sunuyor.
Bir elektronik ürün aldığımızda kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi dokümanları da her ihtimale karşı saklamak gerekiyor. Ancak, bunu muhafaza etmek her zaman mümkün olmadığından illaki kaybolan belgeler olabiliyor. İşte bu karmaşıklıktan sizi kurtaran ve ürünlerinizin garanti belgesinden kullanım kılavuzuna kadar birçok şeyi sizlere sunan Vestel Mobil Asistan uygulamasının özellikleri bununla da sınırlı kalmıyor.
Herhangi bir aksilik yaşadığınızda veya teknik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda uygulama üzerinden ister mesajlaşarak isterseniz de telefon numarasını tek tuşla arayarak destek alabileceğiniz uygulamada, size en yakın Vestel mağazalarını da görebiliyorsunuz. Fırsat Bulucu özelliğiyle indirimli ürünlerden haberdar olabiliyor ve oldukça uygun fiyatlardan faydalanabileceğiniz uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek tüm bu özelliklerden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz.
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