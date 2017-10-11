Vestel Mobil Asistan uygulaması Vestel marka ürünleriniz konusunda faydalı birçok özelliği iOS cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Bir elektronik ürün aldığımızda kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi dokümanları da her ihtimale karşı saklamak gerekiyor. Ancak, bunu muhafaza etmek her zaman mümkün olmadığından illaki kaybolan belgeler olabiliyor. İşte bu karmaşıklıktan sizi kurtaran ve ürünlerinizin garanti belgesinden kullanım kılavuzuna kadar birçok şeyi sizlere sunan Vestel Mobil Asistan uygulamasının özellikleri bununla da sınırlı kalmıyor.