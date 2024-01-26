Vestel EVC04 Elektrikli Otomobil Şarj Ünitesi Özellikleri ve Fiyatı

Elektrikli otomobil sektöründe yaşanan devasa yenilikleri, bu araçların şarj edilebilmesi için geliştirilen çözümler takip ediyor.

Ortak alanlarda şarj etme zorunluluğunu ortadan kaldıran ev tipi şarj üniteleri ile elektrikli otomobil sahipleri araçlarını gece boyu şarj edip gün içinde kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşama imkânına sahip oluyor.

Ev tipi elektrikli şarj istasyonları aynı zamanda iş yerlerinde de kullanılabiliyor. Yabancı firmaların geliştirdiği ürün seçeneklerinin yanı sıra yerli bir alternatif olarak Vestel’in ürün seçenekleri öne çıkıyor.

Sahip olduğu teknik özellikler ve kullanım kolaylığı ile EVC04, tercih edebileceğiniz şarj ünitelerinin başında geliyor. Peki, bu ürün hangi özelliklere sahip? İşte, cihaz hakkında öne çıkan detaylar ve güncel satış fiyatı!

Vestel EVC04 Elektrikli Otomobil Şarj Ünitesi Özellikleri

%100 yerli üretim olan Vestel elektrikli otomobil şarj ünitelerinden biri olarak EVC04 karşımıza çıkıyor. 7.4 kW, 11kW ve 22 kW olmak üzere farklı güç seviyesi seçenekleri sunan bu istasyonda aracınıza uygun olanı tercih edip şarj etme imkânınız mevcut.

Duvara monte edilebilen istasyonu dilerseniz standlı bir şekilde de yerinde kullanabiliyorsunuz. Aracınızı şarj etmek için ortak şarj alanı arama derdine son veren kullanışlı bir çözüm. Evinizde veya iş yerinizde kolayca otomobilinizi şarj edip yola çıkma imkânı sunuyor.

Tak çalıştır özelliği bulunan cihazda herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Kurulumu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra direkt olarak araç şarj etme işlemini başlatabilirsiniz.

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda ise aşağıdaki gibi bir liste çıkarmak mümkün:

Güç: 22 kW

Voltaj: 400V AC

Akım: 3 x 32A

Koruma: DC 6mA RCD fonksiyonu

IEC 62196 Tip 2 EU Soket

IP Derecesi: IP54

IK Derecesi: IK10

Cihaz ağırlığı: 5 kg

Cihaz boyutları: 460 x 315 x 135 mm

Vestel EVC04 Fiyatı

Vestel’in elektrikli araç şarjı için geliştirdiği kullanışlı ev tipi şarj istasyonlarından birisi EVC04. Bu cihazın güncel satış fiyatı markanın kendi sitesinde 26.999 TL olarak gözüküyor. Hem aynı markanın hem de farklı firmaların ürettiği alternatifler de mevcut.

Fonksiyonel özellikleri, tasarımı, kullanım kolaylığı gibi birçok kriteri gözden geçirerek siz ve aracınız için en uygun olan ürünü tercih edebilirsiniz.