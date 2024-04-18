Vestel V Tab Z1 A Tablet Özellikleri ve Fiyatı

Yerli teknoloji devi Vestel’in tablet modellerinden biri olan Vestel V TAB Z1 A, orta segmente yönelik fiyat/performans ürünleri arasında sıralanıyor. Kampanya dönemlerinde süpermarket raflarında karşınıza çıkan bu ürünün sahip olduğu özellikler merak uyandırıyor.

Bu yazımızda A101’de satılan Vestel tablet modelinin özelliklerini detaylı bir şekildde ele alıyoruz. İşte, Vestel V TAB Z1A'nın özellikleri ve fiyatı!

Vestel V Tab Z1 A Tablet Özellikleri

Vestel’in kendi mağazalarında, çeşitli teknomarketlerde ve belirlenen tarihlerde A101 gibi marketlerde bile bulabileceğiniz bu cihazın özelliklerine gelin, yakından bakalım.

Ekran büyüklüğü 10.1 inç

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800 px

Ekran tkenolojisi: IPS

Piksel yoğunluğu: 149 PPI

İşlemci: MediaTek MT8168B

Grafik işlemci: Mali-G52 MC1

RAM kapasitesi: 4 GB

Dahili hafıza: 64 GB

Hafıza kartı desteği: Max. 1024 GB Micro SD

Arka kamera çözünürlüğü: 5 MP

Ön kamera çözünürlüğü: 2 MP

İşletim sistemi: Android 10.x

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

Boyut: 172 x 244 x 9.2 mm

Ağırlık: 450 gram

Bu özelliklere baktığımızda ürünün günlük ve temel kullanıma uygun bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Oyun oynamak, film izlemek ve çizim yapmak gibi işlemler için kullanacaksanız daha iyi ekran ve grafik özelliklerine sahip olan modellere yönelebilirsiniz.

Çocuklar için tablet seçenekleri arasında değerlendirebileceğiniz Vestel V Tab Z1 A tablet yüksek batarya kapasitesine sahip. Bu sayede sık şarj etmenize gerek kalmıyor. Özellikle çocuklu aileler bu açıdan şanslı.

Arka ve ön kamera çözünürlükleri yeni çıkan modeller ile kıyaslandığında oldukça düşük. Bu cihazı almayı düşünüyorsanız bu detayı mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Vestel V Tab Z1 A Tablet Fiyatı

Vestel’in kullanışlı ve uygun fiyatlı tableti farklı pazar yerlerinde satışa sunuluyor. İnternette bu cihazın satış fiyatının 3.700 – 4.500 TL aralığında değiştiğini görüyoruz.

A101’deki asatış fiyatı da bu aralıkta olacak. Bu ürün haricinde kampanyalı fiyatla satışa çıkacak ürünleri incelemek isterseniz A101, Şok ve Bim Aktüel başlığına göz atabilirsiniz.

Siz bu cihazı nasıl buldunuz? A101’den veya internetten almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!