Vestel V Tab Z1 A Tablet Özellikleri ve Fiyatı
Vestel'in A101'de satılan tablet modelini inceliyoruz. İşte, Vestel V TAB Z1 A'nın özellikleri ve fiyatı!
Yerli teknoloji devi Vestel’in tablet modellerinden biri olan Vestel V TAB Z1 A, orta segmente yönelik fiyat/performans ürünleri arasında sıralanıyor. Kampanya dönemlerinde süpermarket raflarında karşınıza çıkan bu ürünün sahip olduğu özellikler merak uyandırıyor.
Bu yazımızda A101’de satılan Vestel tablet modelinin özelliklerini detaylı bir şekildde ele alıyoruz. İşte, Vestel V TAB Z1A'nın özellikleri ve fiyatı!
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Vestel V Tab Z1 A Tablet Özellikleri
Vestel’in kendi mağazalarında, çeşitli teknomarketlerde ve belirlenen tarihlerde A101 gibi marketlerde bile bulabileceğiniz bu cihazın özelliklerine gelin, yakından bakalım.
- Ekran büyüklüğü 10.1 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800 px
- Ekran tkenolojisi: IPS
- Piksel yoğunluğu: 149 PPI
- İşlemci: MediaTek MT8168B
- Grafik işlemci: Mali-G52 MC1
- RAM kapasitesi: 4 GB
- Dahili hafıza: 64 GB
- Hafıza kartı desteği: Max. 1024 GB Micro SD
- Arka kamera çözünürlüğü: 5 MP
- Ön kamera çözünürlüğü: 2 MP
- İşletim sistemi: Android 10.x
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0
- Batarya kapasitesi: 5000 mAh
- Boyut: 172 x 244 x 9.2 mm
- Ağırlık: 450 gram
Bu özelliklere baktığımızda ürünün günlük ve temel kullanıma uygun bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Oyun oynamak, film izlemek ve çizim yapmak gibi işlemler için kullanacaksanız daha iyi ekran ve grafik özelliklerine sahip olan modellere yönelebilirsiniz.
Çocuklar için tablet seçenekleri arasında değerlendirebileceğiniz Vestel V Tab Z1 A tablet yüksek batarya kapasitesine sahip. Bu sayede sık şarj etmenize gerek kalmıyor. Özellikle çocuklu aileler bu açıdan şanslı.
Arka ve ön kamera çözünürlükleri yeni çıkan modeller ile kıyaslandığında oldukça düşük. Bu cihazı almayı düşünüyorsanız bu detayı mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.
Vestel V Tab Z1 A Tablet Fiyatı
Vestel’in kullanışlı ve uygun fiyatlı tableti farklı pazar yerlerinde satışa sunuluyor. İnternette bu cihazın satış fiyatının 3.700 – 4.500 TL aralığında değiştiğini görüyoruz.
A101’deki asatış fiyatı da bu aralıkta olacak. Bu ürün haricinde kampanyalı fiyatla satışa çıkacak ürünleri incelemek isterseniz A101, Şok ve Bim Aktüel başlığına göz atabilirsiniz.
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Siz bu cihazı nasıl buldunuz? A101’den veya internetten almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!
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