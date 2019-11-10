Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren War Of Champions Idle RPG, ilginç yaratıklara karşı savaşarak ganimet kazanacağınız ve farklı savaş kahramanları toplayarak güçlü bir ordu kuracağınız aksiyon dolu bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özellikler ve savaş aletleriyle donatılmış onlarca karakter arasında dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir mücadele etmektir. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek karşınıza çıkan tüm yaratıkları etkisiz hale getirmeli ve farklı savaşçıları toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Bu sayede kendinize çeşitli özel güçlere sahip güçlü karakterlerden geniş bir ordu kurabilir ve klan savaşlarında avantaj sağlayabilirsiniz. Oyunda çevrimdışı olsanız dahi kahramanlar savaşmaya devam ederler. Böylece oyunda aktif olmasanız bile ödül kazanmaya devam eder ve seviye atlarsınız.

Rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyuncularla paylaşılan War Of Champions Idle RPG, 500 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.