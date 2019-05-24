Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Water Pipes, zihin geliştirici ve eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit kurallardan oluşan keyif verici bulmacaları çözmek için yapmanız gereken, su deposu ve musluk arasında yer alan onlarca farklı su borusunu uygun bir şekilde birleştirmek ve suyun depodan musluğa bağlantısını sağlamaktır. Her bir boru farklı şekle ve uzunluğa sahiptir. Boruları akıllıca birleştirerek hiçbir borunun ucunu açıkta bırakmamalı ve suyun takılmadan musluğa ulaşmasını sağlamalısınız. Boruları farklı kombinasyonlar uygulayarak birbirinde bağlayabilir ve depodan gelen suyun musluktan akmasını sağlayabilirsiniz.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce bulmaca bulunmaktadır. Her bulmacada farklı şekillere sahip birçok boru yer almaktadır. Akıllı hamleler yaparak boruları uygun bir şekilde birleştirmeli ve puan toplayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Water Pipes, zeka geliştirici ve sürükleyici bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.