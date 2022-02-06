Bir Telefonda 2 WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır?

Bir telefonda 2 WhatsApp kullanmak için yöntem arayışında mısınız? Sizin için iki yöntemimiz var. Aynı telefonda iki hesabı yönetmek, iki farklı hesaba gelen mesajları görüntülemek, iki farklı hesaptan farklı kişilere yazmak istiyorsanız bu yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

WhatsApp küresel çapta en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olduğu için iş ve kişisel amaçla akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından tercih ediliyor. Özellikle iş hayatının bir parçası olarak WhatsApp kullanan kişiler hem kişisel hesabını hem de iş amaçlı kullandığı hesabını yönetmekte zorlanıyor.

Bu durumda tek telefonda iki WhatsApp kullanımına başvurulmak isteniyor. Peki, Android kullanıcıları telefon değiştirmek zorunda kalmadan iki hesap yönetmek için hangi yöntemleri kullanabilir?

Bir Telefonda 2 WhatsApp Kullanmak İçin Yöntemler

Misafir kullanıcı oluşturma

Uygulama kullanma

Yukarıdaki yöntemlerle bir telefonda iki WhatsApp uygulaması açılabiliyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını merak ediyorsanız gelin, hepsini birer birer inceleyelim.

1. Misafir Kullanıcı Oluşturarak 2 WhatsApp Kullanma

Android telefonda yeni bir misafir hesabı oluşturun.

Misafir hesabınızı yeni bir e-posta adresine bağlayın.

Google Play Store için oluşturulan e-postayı kullanın.

WhatsApp'ı ilk kez indiriyormuşsunuz gibi indirip yükleyin.

2 SIM kartı kullanıyorsanız diğer numaranızı girerek WhatsApp'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

2. Uygulama ile Bir Telefonda 2 WhatsApp Kullanmak

Parallel Space uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

WhatsApp'ı seçin.

WhatsApp uygulaması otomatik olarak telefonunuza kurulacaktır.

WhatsApp kurulurken izlenilmesi gereken prosedürleri sırasıyla takip edin.

Sizden numara istendiğinde eğer çift SIM kart kullanmıyorsanız diğer telefon numaranızı yazın.

Son olarak konuşmalarınızı ya da özel dosyalarınızı Parallel Space üzerindeki WhatsApp hesabınıza kopyalayıp kopyalanmayacağını belirleyin.

Parallel Space yoğun bir şekilde sosyal medya veya anlık mesajlaşma servislerini farklı hesaplar üzerinde kullananlar için son derece kullanışlı bir uygulama. Ücretsiz bir uygulama olan Parallel Space, mobil cihazınız üzerinde özel bir alan yaratıyor.

Bu alan içerisinde kullandığınız oyun, sosyal medya veya anlık mesajlaşma uygulamalarındaki üyeliklerinizi farklı bir hesaplar üzerinden çalıştırılmasını mümkün kılıyor. Bu özelliğinden dolayı Parallel Space ile Android cihazınız üzerinde 2 WhatsApp hesabı kullanabiliyorsunuz.