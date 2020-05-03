Mobil macera oyunları arasında yer alan White Island ilk kez 2016 yılında lansmana çıkmış ve o tarihten bu yana güncelleme almamıştı.

Yayınlanmasından bu yana 4 yıl geçmesine rağmen hala 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, yeni oyunculara da ulaşıyor.

Teröristler tarafından ele geçirilmiş olan bir hastaneyi kurtarmaya çalışacağımız oyun içerisinde korku, gerilim ve aksiyon iç içe oyunculara sunuluyor.

Oldukça başarılı grafik açılarına ve zengin bir içeriğe sahip olan oyun da 3D kamera açıları yer alıyor. Çeşitli ses efektlerinin yanı sıra özgün içerikleri ile oyuncuların beklentisini karşılamayı başaran oyun da erkek ve dişi olmak üzere farklı karakter modellemeleri de olacak.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan başarılı yapım Play Store üzerinde 4.0 olarak değerlendirildi.