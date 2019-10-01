Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız WithstandZ - Zombie Survival, zombiler tarafından istila edilen farklı mekanlarda hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi ve silahınızı seçerek zombilerin içine dalmak ve düşman maksimum zayiatı verdirerek seviye atlamaktır. Haritalardan yararlanarak zombilerin nerede olduklarını bulabilir ve ani baskınlar yapabilirsiniz. Oyunu online olarak da oynayabilir ve gerçek oyuncularla savaşabilirsiniz. Farklı karakterlerden dilediğinizi seçebilir ve onlarca ölümcül silah arasından dilediğinizi seçerek aksiyon dolu savaşlara katılabilirsiniz.

Oyun içerisinde zombi istilasına uğrayan birçok mekan ve zombilere karşı kullanabileceğiniz birbirinden güçlü onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca sayısız silah ve mühimmat bulunmaktadır. Mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde bulunan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan WithstandZ - Zombie Survival, hayatta kalmak için tehlikeli görevlere atılacağınız sıra dışı bir oyun olarak öne çıkmaktadır.