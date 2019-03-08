Word Wars - Online, Türkçe adıyla "Kelime Savaşları" oyunu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir kelime oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olarak dikkat çeken Word Wars - Online, farklı kategorilerden yüzlerce farklı kelimeyi açığa çıkarmanız gereken bir oyundur. Oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyor ve en kısa sürede en fazla sayıda kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. Heyecanlı temasıyla dikkat çeken Word Wars, kelime dağarcığınızı genişletebileceğiniz bir oyundur. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Kelime oyunlarını seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Word Wars oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.