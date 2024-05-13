Kuşkusuz birçoğumuz kelime işlem programlarını değil de Microsoft Word’u kullanmayı tercih ediyor. Özellikle yeni araç öğrenmeye harcanacak zaman düşünüldüğünde bu durum çok akıllı görünebilir. Yalnız çeşitli nedenlerle Microsoft Word alternatiflerine yönelinebilir.

Biz de bu yazımızda Microsoft Word alternatifi ücretsiz programlar hakkında bir liste oluşturduk.

Microsoft Word Alternatiflerine Neden İhtiyaç Duyulur?

Çeşitli nedenlerden dolayı Microsoft Word yerine başka programlar kullanmak gerekir. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

Daha güvenli olmaları

İyi performansa sunmaları

Ücretsiz seçenekler

Özelleştirme seçenekleri

Güçlü araçlar

Microsoft Word alternatifi programlar, verileri koruyan yerleşik güvenlik özelliklerinden oluşuyor. Güvenlik özellikleri sayesinde bilgisayar korsanları kolay kolay hassas bilgilere erişemez. Word alternatifi programlar, World’e göre daha hızlı çalışıyor. Aynı zamanda Word alternatifleri ücretsiz kullanılabiliyor.

Word alternatiflerinde belgelerin görünümleri de değiştirilebiliyor. Ayrıca Word’a kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahipler. Platformlar içerisinde uyumlu çalışıyorlar.

En İyi 5 Microsoft Word Alternatifi

Profesyonel belgelerin oluşturulmasını sağlayan Word yerine kullanılabilecek ücretsiz programlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Google Dokümanlar

Microsoft Word alternatifi Google Dokümanlar yani Google Docs, online belge oluşturma ve paylaşma işlemlerinde kullanılıyor. Tamamen ücretsiz olan bu program, anlık mesajlaşmak ve gerçek zamanlı sohbetler aracılığıyla başka kişilerle iş birliği yapma imkanı da sunuyor.

Google Dokümanlar ile belgeler paylaşılabiliyor. Web tabanlı ofis paketi olarak ifade edebileceğimiz Google Docs üzerinden halihazırdaki belgeler kolay bir şekilde düzenlenebilir. Belgelere yorum eklenebilir ve paylaşılan belgeler direkt tarayıcı içerisinden değiştirilebilir.

2. Apache OpenOffice Writer

Word’a alternatifler arasında yer alan Apache OpenOffice Writer, açık kaynaklı bir kelime işlemcidir. Apache OpenOffice Writer ile şu işlemler gerçekleştirilebilir;

Çevrimiçi ve çevrimdışı belge oluşturma,

Belgeleri düzenleme,

Belgeleri okuma,

Belgeleri yayınlama,

Ofis yazma aracı şeklinde ifade edebileceğimiz bu programla basit notlar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda diyagram, içerik ve dizinlerden oluşan kitaplarda oluşturmak mümkün. Apache OpenOffice Writer aracılığıyla belgelerinize özel şablonlarda tasarlayabilirsiniz.

3. WPS Ofis Writer

Online olarak belgeler oluşturabileceğiniz WPS Ofis Writer, ücretsiz olarak sunuluyor. Bu program yalnızca belgeleri oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda düzenlenmesi ve yayınlanmasını da sağlıyor. WPS Ofis Writer’de belgeleri online yazma, biçimlendirme ve akabinde kaydetme işlemleri yapılıyor. Belgeleri yayına sunmadan önce düzenleme imkanınızda var. Belgelere şu dosyalar eklenebilir;

Sunum

Fotoğraf

Video

Müzik

Belgeler oluşturulduktan sonra Tumblr, WordPress vb. yerlerde de yayınlanabilir.

4. FuseBase

Microsoft Word alternatifi ücretsiz programlar içerisindeki FuseBase; müşteri iletişimi, proje yönetimi ve belge yönetimini de sağlıyor. Online olarak notlar, wiki’ler ve dokümanlar oluşturulabilir. FuseBase, PDF görüntüleyici özelliğine sahip. Bu sayede PDF dosyalarının olduğu notlar paylaşıldığı zaman başkalarının belgeleri bilgisayara indirmesine gerek kalmadan belgeler satır içi görüntülenir.

Video, metin, PDF dosyaları, resim ve ses gibi birden çok format üzerinden bilgi eklenebiliyor. Karşıdaki kişinin FuseBase hesabı olup olmamasına bakılmaksızın ona kolayca çalışmalar gönderilebilir. Dosyalar bilgisayara indirilerek FuseBase ile çevrimdışı olarak da çalışmalar yapılabilir.

5. LibreOffice

Açık kaynak Microsoft alternatiflerinden LibreOffice, birçok platformla uyumlu çalışıyor. Microsoft Word’a kıyasla çok geniş yazı tipine sahip. “Otomatik Tamamlama” özelliği ile daha kaliteli yazılar oluşturulabilir. Bir belge PDF şeklinde kaydedilerek sonrasında orijinal belgelerin tümü düzenlenip biçimlendirilebilir.

Belgede gerçekleştirilen değişiklikler takip edilebilir. Kimlerin belge üzerinde değişiklik yaptığı da görüntülenebilir. Belgelerin belirli kısımlarına yorumlar eklenerek çalışmalar daha kolay hale getirilebilir.