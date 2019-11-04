Microsoft Word Şablonu İndirmek için En İyi Siteler

Microsoft Word ile bir belge oluşturmanız gerektiğinde şablonların size büyük yardımı dokunabilir. Şablonlar özgeçmiş ve rapor gibi bir belge türü oluşturmak için size harika bir başlangıç sunar.

İnternette yer alan birçok ücretsiz Microsoft Word şablonundan birini kullanıyor olabilirsiniz ama benzersiz bir belge elde etmek istiyorsanız kendiniz en iyi şablonlardan birini seçebilirsiniz. Bu yazıda, Microsoft Word şablonu indirmek için en iyi web sitelerini bulacaksınız. İşte, Microsoft Word şablonu indirmek için en iyi internet siteleri!

Söz konusu Microsoft Word şablonları olunca başlamak için Microsoft Office Online’dan daha iyi bir yer olabilir mi? Bu kaynaktan faydalanmanın en büyük faydası, şablonların doğrudan Microsoft’tan çıkmasıdır.

Site şablonları düzenli bir şekilde listelemektedir. Bu sayede aradığınızı daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. İster anahtar kelimeleri girerek arama yapabilirsiniz ister kategori gibi seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Bu sitede Microsoft Word için yüzlerce ücretsiz şablon bulacaksınız.

İstediğiniz bir şablonu gördüğünüzde kısa bir açıklama görüntülemek için şablonu seçmeniz yeterlidir. İndirme butonuna tıklayarak şablonu bilgisayarınıza indirebilir ya da tarayıcıda düzenleme seçeneğini kullanarak şablonu Microsoft Word Online'da kullanabilirsiniz.

Microsoft Word şablonlarını indirmek için başka harika bir adresimiz de Template’dir. Template hemen her şey için bir şablona sahiptir. Bir kategori seçtikten sonra önünüze büyük bir liste çıkacaktır. Ücretsiz olan şablonların üzeridne “Free” yazısını görebilirsiniz.

Şablonları indirmek için bir hesabınızın olması gerekmektedir. Bir hesap oluşturduktan sonra şablonu seçebilir ve indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Microsoft Word şablonları için başka bir favori adresimiz de Vertex42’dir. Site çoğunlukla Excel şablonlarına odaklanıyor ama Microsoft Word için de mükemmel şablonlar görebilirsiniz. İndirmek istediğiniz bir şablon gördüğünüzde bilgisayarınızda yüklü olan Microsoft Word uygulaması ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için üzerine tıklamanız yeterlidir.

WordTemplates, isminin hakkını veren mükemmel bir web sitesidir. İşletmeniz ya da özel işleriniz için tonlarca ücretsiz Microsoft Word şablonunu kolayca bulabilirsiniz.

Siteye girdiğinizde işletme, broşür, sertifika ve sözleşme gibi genel şablon kategorilerinde gezinmenin basit bir yolunu göreceksiniz. Ayrıca popüler seçenekleri de inceleyebilirsiniz.

Her şablonda size yardımcı olacak bir açıklama bulunur. İstediğiniz şablonu indirmek için bir hesap oluşturmanız gerekmemektedir. WordTemplates, Microsoft Word şablon ihtiyacınızı ücretsiz olarak karşılayacak değerli internet sitelerindendir.

Hloom sadece Word için değil, tüm Microsoft Office yazılımları için şablonlar sunan harika bir internet sitesidir. Bu nedenden ötürü Excel ya da PowerPoint için bir şablon ihtiyacınız olursa yer imlerine eklemek için harika bir seçenektir.

En üst bölümde “Free Templates” yazısını göreceksiniz, üzerine geldiğinizde ne aradığınızı seçmeniz gerekmektedir. Her şablonun yanında ayrıntılı bir açıklama ve indirme butonu yer almaktadır.

Stock Layouts, Microsoft Word şablonları için göz atmanız gereken sitelerdendir. Bu internet sitesinde projeniz için birçok çekici ve işlevsel seçenek bulunmaktadır.

Sitede hem ücretsiz hem de ücretli şablonlar bulunmaktadır. Bu nedenden ötürü sadece ücretsiz seçenek arıyorsanız Templates > Free Templates yolunu izlemeniz gerekmektedir.

Beğendiğiniz bir şablon bulduğunuzda Microsoft Word için olup olmadığını kontrol edin çünkü bu site Illustrator gibi yazılımlar için de şablonlar sunmaktadır. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve indirme butonuna tıklayın.