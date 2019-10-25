Docx Uzantılı Dosyalar Nasıl Açılır? İşte Size 4 Farklı Yol

“.Docx” dosya uzantısı, Microsoft Word'ün eski sürümleriyle ve diğer bazı popüler kelime işlemci yazılımlarıyla uyumlu değildir. “.Docx” uzantılı dosyalarınızı çevrimiçi araçlar veya alternatif bir program kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Dosyanızı diğer uzantılara dönüştürmeyi de düşünebilirsiniz. Bu yazıda, Office Suite'i yüklemeden ”.docx” dosyalarını oluşturmak, açmak ve düzenlemek için kullanılabilecek farklı seçenekleri öğreneceksiniz.

1. Çevrimiçi Görüntüleyicileri Kullanabilirsiniz

“.Docx” uzantılı dosyaları görüntülemek için birkaç çevrimiçi görüntüleyici kullanılabilir. Gmail, “.docx” uzantılı dosyayı Google Dokümanlar'ı kullanarak görüntülemenizi sağlar. Son zamanlarda, Google Drive, “.docx” uzantılı dosyalar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak sağlar. Ek olarak, bilgisayarınızda depolanan dosyalarınızı veya klasörlerinizi de yükleyebilirsiniz. Kelime işlemci yazılımının tüm temel özelliklerini sağlar. Dosyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilir ve Google Drive kullanarak bulut üzerinde senkronize edilmelerini sağlayabilirsiniz.

Think Free Online, Word dosyalarını Office Suite'te açmadan görüntülemenizi sağlayan başka bir çevrimiçi araçtır. ThinkFree Online'da daha fazla avantajtan yararlanmak için ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekir. Dosyalarınızı görüntüleyebilir, çevrimiçi olarak kaydedebilir ve istediğiniz yerden erişebilirsiniz.

2. Alternatif Yazılım Yükleyebilirsiniz

Word, Excel ve Powerpoint araçlarını destekleyen Office Suite'e alternatif yazılım da yükleyebilirsiniz. Kingsoft Office, pahalı Microsoft Office Suites'e ücretsiz bir alternatiftir. Kingsoft Office, “.doc” ve “.docx” uzantılı dosyaları açabilir. Ek olarak ”.doc” ve “.docx” biçiminde dosyalar oluşturabilir. Diğer alternatif yazılımlar ise Libre Office ve Apache OpenOffice'dir .

3. Tarayıcı Uzantıları Yükleyebilirsiniz

Başka bir seçenek de “.docx” uzantılı dosyaları açabilen tarayıcı uzantılarını yüklemektir. Tarayıcı uzantıları, herhangi bir yazılımı yüklemenizi önler ve belgeleri kolayca görüntülemenizi sağlar.

Docs Online Viewer, farklı formatlardaki dosyaları açmak için Google Docs ve Zoho Viewer'ın API'sını kullanan Firefox eklentisidir. "PDF", ".dox", ".docx" ve diğer bazı formatları destekler.

Office Belgeleri Düzenleme, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını tek bir tıklamayla açmanıza olanak sağlayan Chrome uzantısıdır.

4. Dosya formatlarını dönüştürebilirsiniz

Bu seçenek çok kullanışlı değildir, ancak bazen “.docx” dosyasını başka bir formata dönüştürmeniz gerekebilir. Zamzar, belgelerinizi dönüştürebilmenizi sağlayan çevrimiçi bir araçtır. Zamzar’ın web sitesinde “Add Files” butonuna tıklayarak dosyanızı yükleyebilir, ardından “Convert To” butonuna tıklayarak dönüştürmek istediğiniz dosya formatını seçebilir ve son olarak “Convert Now” butonuna tıklayarak dönüştürme işlemini gerçekleşitirebilirsiniz.