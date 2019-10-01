Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve strateji oyunları arasında boy gösteren Zombie Forest HD: Survival, zombi istilasına uğramış farklı mekanlarda savaşarak hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Oyunda zombi virüsünün bulaşmadığı insanları tespit ederek kendi safınıza çekmeli ve güçlü bir ordu kurmalısınız. Aksi taktirde kalabalık zombi ordusu karşısında fazla direnemeyebilirsiniz. Şehri kurtarmak için çeşitli silahlardan ve tuzaklardan yararlanarak zombilere kaşı stratejik savaşlar yapmalı ve tek bir zombi kalmayana kadar mücadelenize devam etmelisiniz. Tahta, çivi, demir, taş ve daha onlarca malzemeden yararlanarak kendinize sığınma alanları inşa edebilir ve tuzaklar geliştirebilirsiniz.

Oyun içerisinde toplamda 13 farklı silah ve 50’den fazla zombi tiplemesi yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz onlarca saldırı ve savunma mekanizması bulunmaktadır. Zombi virüsü bulaşmamış insanları toplayarak kendi ordunuzu kurabilir ve ordudaki herkesi silahlandırarak savaş hazırlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak hizmete sunulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Zombie Forest HD: Survival, sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.