Zombie Hunter King, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz ve sürükleyici bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zombi birliklerinin üstesinden gelmeniz gereken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Zorlu görevleri tamamlayıp aksiyon dolu mücadelelerin içerisine girdiğiniz bir oyun olan Zombie Hunter King, zombileri avlayarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Farklı türde ve güçte silahları da kullanabileceğiniz oyunda tüm zombileri ortadan kaldırmalısınız. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Zombie Hunter King, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Kolay kontrolleri ve sürükleyici atmosferiyle Zombie Hunter King sizleri bekliyor.

Zombie Hunter King oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.