Legend of Star: Human Awaken, Android platformunda grafikleri kadar oynanışıyla da kalitesini ortaya koyan uzay temalı rpg oyunu. Mobil cihazınızda uzay oyunlarına yer veriyorsanız senaryo odaklı ilerleyen bu yapıma bir şans tanımalısınız.

Tepe kamera açısından oynanan uzay oyunu Legend of Star: Human Awaken, The Forgoer adında zeki bir yaratığın evrende ortaya çıkmasıyla birlikte tüm galaksiye yayılan tehlikeli canlı türlerine karşı insan ırkının verdiği mücadelesini konu alıyor.

Gelecek temalı bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz zırhlı savaşçıların yerini geçtiğimiz oyunda yenilmez savaş takımı oluşturma, diğer kumandanlara meydan okuma, kaynak arama, loncaya katılıp beraber savaşma, destansı boss’larla kapışma gibi her biri farklı oynanış sunan birçok mod yer alıyor. Oyunun güzel yanı; her görevde farklı bir yere ışınlanma ve hep aynı düşmanların çıkmaması. Arkadaşlarımızı kurtarıp takımımıza alma gibi küçük detaylar da var.