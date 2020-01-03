İçeriğinizi tek bir yerde optimize ederek ve yazarak SEO kurallarına uyduğunuza emin olun. Rakiplerinizin ne söylediğini, kitlenizin ne istediğini ve Google'ın içeriği nasıl yorumladığını anlamak için yapay zekanın gücünden yararlanın.

5 dakika gibi kısa bir sürede yüksek performanslı makalelere sahip olma şansınız olabilir. Kurumsal bir yol haritanız olsa da, SEO bilgisi olmadan içeriği optimize edebilmeniz gerekiyor. Bu nedenle yazarlara uygun şekilde yapay zekayla geliştirilen INK, Google'ın SEO sorunlarını çözebiliyor.

Optimizasyon yönetimi için gerçek zamanlı yapay zeka destekli platform INK, artık ihtiyacınız olan tek araç olabilir. Makaleleri sıralamak açıkça bir bilimdir ama şimdi bir sanata da dönüşebilir. INK ile Google'ın karmaşık algoritmalarını rahatlıkla çözümleyebilirsin. Tüm yazı ve kaynak materyallerinizi optimize edeceğiniz sanal diskinizde saklayın.