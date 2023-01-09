MacOS Bildirim Kontrolü Nasıl Yapılır?

MacOS cihazlarda ekranın sağ üst köşesindeki bildirim afişlerinin hızlıca kaybolması cihaz kullanıcılarını rahatsız edebilir. Bu durum için kullanıcılar birkaç basit yöntem ile bildirim kontrolü sağlayabilir. MacOS bildirim kontrolü yaparak cihazın verimliliği artıralabilir. MacOS bildirim kontrolüyle hangi uygulama bildirimlerinin ekranda tutulacağı ve hangilerinin otomatik gizleneceği belirlenir.

MacOS Ekranında Bildirim Ayarları

MacOS ekranında bildirim ayarlarını değiştirmek için;

İlk olarak “Sistem Ayarları”

Daha sonra “Bildirimler” seçeneklerine giriş yapılmalıdır.

MacOS cihazların en üst tarafında “Bildirim Merkezi” ayarları yer alıyor. Bildirim Merkezi ayarlarından şu ayarlamalar yapılabilir:

1. Ekranı Yansıtırken veya Paylaşırken Bildirimlere İzin Ver

Zoom gibi uygulamalarda görüşme esnasında ekran paylaşımı yaparken cihazınıza gelen bildirimlerin karşıdaki kişiler tarafından görünmesini engelleyebilirsiniz. Gelen bildirimlerin görünmesini engellemek için “Ekranı Yansıtırken veya Paylaşırken Bildirimlere İzin Ver” ayarı kapatılmalıdır.

2. Ekran Uyurken Bildirimlere İzin Ver

MacOS, uzun zaman hareketsiz kaldığında ekranı uyku moduna alıyor. Böyle durumlarda alınan her bildirimde ekranın ışığı yanıp söner. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Bunun için “Ekran Uyurken Bildirimlere İzin Ver” özelliğini kapatmanız gerekiyor.

3. Önizlemeleri Göster

Açılır menü üzerinde; “Hep”, “Hiçbir Zaman” ve “Kilit Açıldığında” seçenekleri yer alır. Bu seçenekler; uygulamalardaki bildirimlerin içeriklerini kullanıcıya gösterir. Örneğin; MacOS kilitli olmadığı zamanlarda “Kilit Açıldığında” seçeneği aktifleştirilerek içeriğin görülmesi kolaylaştırılabilir.

4. Ekran Kilitliyken Bildirimlere İzin Ver

“Ekran Kilitliyken Bildirimlere İzin Ver” özelliği kapatıldığında bilgisayar kilitliyse, klavye uzaktaysa gelen bildirimler noktasında bilgisayar sessize alınır.

MacOS’ ta Uygulamalar İçin Bildirim Ayarları

MacOS bildirim ayarları ekranı üzerinde uygulamaların listesi vardır. Uygulamalardan her birinin kendine ait ayarları vardır. Bildirim almayı isteyip istemediğinize dair kolayca kontrol sahibi olabilirsiniz. MacOS’ta uygulamaların bildirim ayarları şu şekilde yapılabilir;

Değiştirilmek istenen uygulamanın üzerine tıklanır.

Daha sonra sayfanın üst tarafında yer alan “Bildirimlere İzin Ver” kısmından bildirimler tamamen açılabilir ya da kapatılabilir.

Uygulamalarda bildirimlerin açık olmasını seçtiğiniz takdirde ekranın sağ üst köşesinde karşınıza aşağıda belirttiğimiz üç uyarı çıkacak;

Hiçbiri

Uyarılar

Afişler

“Hiçbiri” seçeneğine tıkladığınızda ekrana bildirim düşmez. “Afişler” seçeneğinin standart olduğunu söyleyebiliriz. Ekrana gelen bildirim beş saniye sonra ekrandan gider. “Uyarılar” seçeneğini onayladığınız takdirde bildirimlerin ekranda kalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bildirimleri gizli tutmak istiyorsanız “Önizlemeleri Göster” ve “Hiçbir Zaman” ayarlarını seçebilirsiniz.

MacOS cihazlarda Windows'a benzer özellikleri keşfetmek için MacOS'ten Kopyalanan Windows 11 Özellikleri Neler? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.