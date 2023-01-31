Dijital Pazarlama Nedir? Türleri Nelerdir?

Ticari işletmelerin; hedef kitlelerine ulaşmak için mobil, sosyal medya ve internet platformlarında gerçekleştirdikleri tanıtım / reklam faaliyetlerine dijital pazarlama adı veriliyor. İşletmeler; marka bilinirliğini artırma, ziyaretçi çekme, hedef kitleye ulaşma ve satışları artırma gibi hedeflere ulaşmak için dijital pazarlamaya yöneliyor.

Dijital Pazarlama Avantajları Nelerdir?

Dijital pazarlama faaliyetleri, işletmelerin hızlı şekilde markalaşma sürecini başlatır. İşletmeler, dijital pazarlama ile daha çok satış yapmaya başladığı için kar elde etme oranı da yükselir. Bunun sonucunda işletme büyük ölçekte hizmet vermeye başlar. İlerleyen süreçte işletme uluslararası platformlarda da yer almaya başlar. Zaman ve mekan sınırı olmaksızın her saat diliminde işletme tanıtımı yapılabilir.

Dijital pazarlama avantajları şöyle sıralanabilir;

Marka bilinirliği artar,

Markanın kar oranında artma meydana gelir,

Hızlı sonuca ulaşılır,

Hedef kitleyle etkileşim kurulur,

Hedef kitleye yönelik çalışmalar yapılır,

Markanın kitlesi büyür,

Reklam sonuçlarına çok kısa sürede ulaşılır,

Geleneksel pazarlamaya kıyasla etkisi çok büyüktür,

Dijital Pazarlama Türleri Nelerdir?

Dijital pazarlama alanları çok geniştir. Birden fazla kanal üzerinden dijital pazarlama çalışmaları yapılabiliyor. Bu pazarlama yöntemi, hedef kitleye yönelik yapılıyor. Hedef kitleye göre şekillenen bu çalışmalarda işletmenin bütçesi ön planda tutulması gerekiyor.

Aynı zamanda hedef kitlenin yoğun olduğu mecralar üzerinde çalışmalara yoğunlaşılması daha doğru oluyor. İşletmelerin markalaşma sürecine katkıda bulunan dijital pazarlama türleri şöyle sıralanabilir:

1. Arama Motoru Reklamları (Search Engine Advertising-SEM)

Google başta olmak üzere çeşitli arama motorları üzerinden hizmet / ürün arayanlar için hazırlanan reklam faaliyetleridir. Google Ads, en bilineni ve hızlı sonuç alınanıdır. Arama motorları reklamlarında işletmeler belirli anahtar kelimelerle yapılan aramalarda üstte yer almak bir miktar ücret öder. Böylelikle Google’da arama gerçekleştiren kişinin önüne ödeme yapan işletmenin reklamı çıkar.

2. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Dijital pazarlama türleri içerisinde emek çok verilmesi gereken bir alandır. SEO’da amaç üst sıralarda yer almaktır. Arama sonuç sayfasında görünürlük hedef kitleye ulaşma noktasında hayati önem taşıyor.

3. Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medya platformları aracılığıyla müşterilerle ilişki kurmayı temel alır. Örneğin bayram gibi önemli günlerin kutlanmasını içeren çalışmalar düzenlemek. Önemli günlere dair kutlamalarda ve toplumu ilgilendiren güncel olaylarda özel postlar oluşturulur.

4. Sponsorlu İçerik

Trafik alan web sitelerin kendi alanlarını diğer firmalara kiralamasını içeren içeriklerdir. Burada site sahipleri yayıncı olarak nitelendirilir. Yayıncı sitelere belirli miktarda ödeme yapılır. Ödeme alan yayıncı site reklamları sitede bir süre yayınlar.

5. E-Posta Pazarlaması

İşletme web sitesine kaydolan kişilere; indirimler, haftalık bültenler, ayın fırsatları, yeni kampanya haberleri gibi içerikler gönderir. Bu içerikler, e-posta pazarlaması şeklinde ifade edilir.

6. Influencer Marketing

Sosyal medya fenomenleri tarafından yapılan reklamlardan oluşuyor. Eğer Influencer Marketing için doğru kişiyle anlaşma yapılırsa etkisi de çok oluyor. Influencer Marketing’te kişinin yanı sıra zaman da çok önemlidir. Doğru zamanda yapılan reklamların etkileşimi çok olur.

7. Video Pazarlaması

Sosyal medya platformlarında paylaşılmak üzere hazırlanan videolarla da etkileşim üst noktalara çıkıyor. Dijital pazarlama çalışmalarında videolarla hazırlanan reklamlar niş kitlelere ulaşıyor.

8. Görüntülü Reklamlar (Display Advertising)

Google vb. arama motorlarına özel görüntülü reklamlar oluşturulur. Web sitelerinin bannerlarında konumlanan grafik tarzındaki reklamlardır. Kampanya, ürün odaklı bu reklamlar göze hitap etmektedir.

9. UI/UX Analizi

UI; görsel açıdan mükemmel tasarımlardır. İnsanların sitede daha çok kalmasında etkilidir. UX; kullanıcı deneyimi olarak ifade edilebilir. Kullanıcılara güzel bir web sitesi sunar. Site ziyaretçileri, sitede problem yaşamadan kolayca işlemleri gerçekleştirir.

10. PPC (Pay Per Click) Tıklama Başına Ödeme

Sosyal medya platformlarında dijital pazarlama çok sık kullanılmaktadır. PPC diğer ifadeyle tıklama başına ödeme; Twitter, Facebook, Instagram gibi mecralarda gerçekleşen reklamları içeriyor. Linkedln ile atılan mesajlar ve ücretli gönderiler PPC’e örnektir.

11. İçerik Pazarlaması

Hedef kitleye hızlıca ulaşmak ve onları elde tutmak için kullanılır. Hedef kitlenin elde tutulması için düzenli, alakalı aynı zamanda değer taşıyan içerikler üretilir. Müşterilerle bağ oluşturmak adına içerik pazarlamasının önemi çok büyüktür.

12. Viral Pazarlama

Dijital pazarlama stratejileri açısından viral pazarlama hayati önem taşıyor. Viral pazarlamada hizmet ya da ürünün reklamı kişinin gözüne sokmadan yapılır. Ürün veya hizmetten reklam kampanyası içerisinde kesinlikle bahsedilmez.

13. Affiliate Marketing - Satış Ortaklığı

Bir işletme başka işletmenin reklamını yaparak para kazanabilir. Gelirin paylaşılması modelini içeren bu dijital pazarlama türü affiliate marketing-satış ortaklığı olarak isimlendirilir.

14. Yeniden Pazarlama (Remarketing)

İşletmeye ait web siteye girip ürünü inceleyen fakat satın alma eyleminde bulunmayan kişiler için düzenlenen reklamlardır. Yeniden pazarlama yönteminde web site ziyaretçisi farkında olmadan işletmeyle etkileşime girmiş olur.