Tarayıcılarda Kullanılabilen 19 Klavye Kısayolu

Büyük internet tarayıcılarının tümü, kendi klavye kısayolları ile birlikte gelir. Bu klavye kısayolları, tarayıcıdan tarayıcıya birtakım farklılıklar gösterse de, bu kısayolların bazıları, belirli tarayıcıların herhangi birinde aynı işlemi yapmaya yarar. İnternette sıkça gezinen, araştırma yapan kişilerin birkaç önemli kısayolu bilmesi ve kullanmayı alışkanlık hâline getirmesi, bu kişilerin hem internette gezme hızını hem de daha gelişmiş bir deneyim yaşama şansını artıracaktır. Peki, kısa bir bilginin ardından tarayıcılar için kısayollar neler? Gelin, yakından bakalım.

Web Tarayıcı kısayolları nelerdir?

Windows için CTRL + T, macOS için Command + T: Yeni sekme açmaya yarar.

Yeni sekme açmaya yarar. Windows için CTRL + N, macOS için Command + N: Yeni pencere açmaya yarar.

Yeni pencere açmaya yarar. Windows için CTRL + TAB: Sekmeler arasında sağa doğru gider.

Sekmeler arasında sağa doğru gider. Windows için CTRL + ALT + ENTER, macOS için Command + ALT + ENTER: Adres çubuğundaki yazının başına “www.”, sonuna ise “.com” ekler.

Adres çubuğundaki yazının başına “www.”, sonuna ise “.com” ekler. Shift + Space: Sayfayı yukarıya kaydırır.

Sayfayı yukarıya kaydırır. Space: Sayfayı aşağıya kaydırır.

Sayfayı aşağıya kaydırır. Windows için CTRL + SHIFT + TAB: Sekmeler arasında sola doğru gider.

Sekmeler arasında sola doğru gider. Windows için CTRL + SHIFT+T, macOS için Command + SHIFT + T: Kapatılan sekmeyi açar.

Kapatılan sekmeyi açar. Windows için ALT + LEFT ARROW(Sol Yön Tuşu): Bir önceki sayfaya açar.

Bir önceki sayfaya açar. Windows için ALT + RIGHT ARROW(Sağ Yön Tuşu): Bir sonraki sayfayı açar.

Windows için CTRL ve -, macOS için Command ve -: Sayfayı uzaklaştırır.

Sayfayı uzaklaştırır. Windows için CTRL ve +, macOS için Command ve +: Sayfayı yakınlaştırır.

Sayfayı yakınlaştırır. Windows için Ctrl + P, macOS için Command + P: Yazdırma sayfasını açar.

Yazdırma sayfasını açar. Windows için CTRL + D, macOS için Command + D: Mevcut sayfayı yer imlerine ekler.

Mevcut sayfayı yer imlerine ekler. Windows için CTRL + F, macOS için Command + F: Belirtilen kelimeleri sayfa içinde arar.

Belirtilen kelimeleri sayfa içinde arar. Windows için CTRL + W, macOS için Command + W: Açık olan sekmeyi kapatır.

Açık olan sekmeyi kapatır. Windows için CTRL + L, macOS için Command + L: Adres çubuğunu seçer.

Adres çubuğunu seçer. Windows için CTRL +0, macOS için Command+0: Sayfanın uzaklık mesafesini varsayılan ayarlara döndürür.

Sayfanın uzaklık mesafesini varsayılan ayarlara döndürür. Windows için CTRL + SHIFT + DELETE, macOS için Command + SHIFT + DELETE: Geçmişi temizleme sayfasını açar.

Hiç şüphesiz dünyanın en çok kullanılan tarayıcıları arasında yer almaktadır. Kimileri RAM kullanımın fazla olmasından dolayı pek kullanmasa da yine de en başarılı tarayıcılar arasında yer alıyor.

Kendini çok söz etttirmiş olmasa da aslında birçok kullanıcısı bulunan tarayıcı en sevilen ve popüler tarayıcılar arasında yer alıyor.

Google Chrome tarayıcı eklentilerini kullanabileceğiniz tarayıcı aynı zamanda birçok özellikle birlikte gelmekte. Evet yanlış duymadınız Google Chrome eklentileri Opera tarayıcısından çoğunlukla kullanılıyor. Aslında daha fazlasıda var bunların içinde VPN, reklam engelleyici başta gelmektedir.

Yavaşlığından söz ettirse de halen popüler olarak birçok kişi tarafından kullanılan tarayıcı en sevilen tarayıcılar arasında yer alıyor.

iPhone, Mac kullanıcılarının vazgeçilmezi olan tarayıcı hiç şüphesiz güvenilirliğinden ve hızlılığından söz ettiriyor.

Bu içerikte tarayıcı kısayollarından bahsettik. Peki, sizlerin bilmemizi istediği tarayıı kısayolları hangileri? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi ve en kötü tarayıcılar hangileri? Meraklıları yazımıza göz atabilir.