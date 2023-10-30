SEO Desteği Alabileceğiniz Yapay Zeka Uygulamaları

Google aramalarında web sitesini üst sıralara taşımak isteyenler SEO çalışmalarında bazı yapay zekâ araçlarından yararlanıyor.

Web sitesi içeriklerinin optimize edilmesi, mevcut sitenin SEO performansının analizi, backlink verilerinin değerlendirilmesi gibi aşamalarda yapay zekâdan yararlanmak markalara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ayrıca bu araçlar sadece kurumsal değil bireysel çalışmalarda da aktif olarak kullanılabiliyor. İçerik üreticileri ve markaların SEO çalışmalarında yararlandığı başlıca yapay zekâ araçlarını bu yazımızda sizin için bir araya getirdik. İşte, SEO desteği alabileceğiniz 6 farklı AI aracı!

SEO Desteği İçin Kullanabileceğiniz 6 Yapay Zeka Aracı

VidIQ

Seona AI

BlogSEO

Serpstat

Wordlift

Alli AI

1. VidIQ

YouTube için kullanılan bir SEO aracı olarak karşımıza çıkıyor. İçerik üreticileri bu aracı kullanarak videolarını SEO’ya göre optimize etme şansı yakalıyor.

Tarayıcıya entegre olan bir eklenti şeklinde çalışan VidIQ içeriklerinize ilişkin anahtar kelime araştırmalarında ve rakip analizinde kullanılabiliyor.

Videolara ekleyeceğiniz başlıklar, açıklama metinleri ve hashtaglere ilişkin SEO’ya uygun öneriler sunuyor. Böylece YouTube’da VidIQ desteği ile üretilen içeriklerin daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.

İçerik üretimi sürecinin yanı sıra analiz ve istatistik belirleme aşamasında da bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Hem ücretli hem de ücretsiz sürümü olan yapay zeka aracının temel özelliklerinden yararlanmak için kendi web sitesine girip ücretsiz üyelik oluşturabilirsiniz. Daha kapsamlı analizler yapabilmek için ücretli paketlere göz atabilirsiniz.

2. Seona AI

Seona AI, arayüzüne baktığımızda chatbot’u andıran bir yapıya sahip. Siteye giriş yaptığınızda karşınıza prompt çubuğuna benzer bir alan çıkıyor.

Bu kısma kendi web sitenizin URL’sini girip enter’a bastığınızda karşınıza bir analiz raporu çıkıyor. Bu rapor ile kod değişikliklerinden blog içeriklerine kadar birçok veri analiz ediliyor.

Gerekli görülen kod değişiklikleri Seona üzerinden de yapılabiliyor. Mevcut blog içeriklerini SEO açısından raporlayan uygulama haftalık olarak size farklı içerik önerileri de sunuyor.

İlk etapta ücretsiz bir şekilde kaydolabileceğiniz yapay zekâ aracından düzenli bir şekilde yararlanmak için ücretli plana geçiş yapmanız gerekiyor.

3. BlogSEO

Yapay zeka desteğiyle tamamen SEO uyumlu içerikler üretmenizi sağlayan BlogSEO seçtiğiniz herhangi bir konuyla ilgili en önemli anahtar kelimeleri sizin için belirliyor.

Kaliteli bir içerik üretme sürecinde destek alabileceğiniz uygulamaya Google veya Shopify hesabıyla giriş yapılabiliyor. Dilerseniz e-mail adresi ve şifreyle de kayıt olabilirsiniz.

Uygulamaya girdikten sonra yeni bir içerik oluşturmak için ‘generate article’ butonuna basmanız gerekiyor.

Bu aşamada sol tarafta çıkan menüde içeriğin dilini, konusunu ve anahtar kelimelerini belirtebiliyorsunuz.

‘Next’ tuşuna bastığınızda uygulama size üç farklı başlık önerisi sunuyor. Bu aşamada eklemek istediğiniz linkleri belirtebiliyor, önerilen başlıklardan herhangi birini seçerek devam edebiliyorsunuz.

Başlık seçimini tamamladıktan sonra içeriğin tarzını ve paragraf sayısını seçmeniz isteniyor.

‘AI Generate Outline’ butonuna bastığınızda karşınıza outline önerisi çıkıyor. Outline üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.

Outline seçimini tamamladıktan sonra hitap dili ve kelime sayısını seçip ‘generate article and schema’ butonuna bastığınızda içeriğiniz BlogSEO tarafından yazılıyor.

İçeriğin altında bulunan menüde ise meta açıklaması, FAQ ve CTA ile ilgili butonlar yer alıyor. Bu butonları kullanarak içeriğe istediğiniz detayları ekleyebiliyorsunuz.

4. Serpstat

Web sitesi içeriklerinin kalitesini geliştirmek ve içeriklerinizi SEO uyumlu hale getirmek amacıyla yararlanabileceğiniz bir başka yapay zekâ aracı ise Serpstat.

Bu uygulama ile detaylı bir şekilde anahtar kelime analizi yapabilir aynı zamanda rakip web sitelerinin kullandığı backlink ve anahtar kelimeleri tespit edebilirsiniz.

Hali hazırda sahip olduğunuz web sitesinin SEO performansını ölçebileceğiniz bu uygulama ile backlink anlamında da detaylı analizler yapıp, web siteniz için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz.

Keşfettiğiniz popüler anahtar kelimelere uygun içerik üretimi yaparak sitenizin daha iyi bir performans sergilemesini sağlayabilirsiniz. Serpstat’ın deneme sürümü ücretsiz. Gelişmiş özelliklerden yararlanmak için ise ücretli üyeliğe geçiş yapmanız gerekiyor.

5. Wordlift

Web sitenizin arama motorlarındaki sıralamasını iyileştirmek için Wordlift’ten yararlanabilirsiniz.

İçeriğinizi hedef kitlenizin aramalarına uygun anahtar ve semantik kelimelerle zenginleştirmenize yardımcı olan Wordlift’i Wordpress tabanlı web sitenize eklenti olarak ekleyebilirsiniz.

Wordlift, aynı zamanda çeşitli anketler oluşturmanıza imkân tanıyarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmenize yardımcı oluyor.

6. Alli AI

Alli AI web sitesine giriş yaptığınızda karşınıza ‘start free trial’ butonu çıkıyor. Bu butona tıklayarak 10 günlük deneme sürecinizi başlatabiliyorsunuz. Sonrasında ise farklı büyüklüklerdeki işletmelere uygun ücretli üyeşil seçenekleri sunuluyor. Bu üyeliklerden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Web sitenizdeki kod sorunlarının tespit edilip düzeltilmesi, içeriklerde bulunan problemlerin giderilmesi gibi konularda Alli AI’dan destek alabilirsiniz. Düzenli olarak web sitenizi taratabileceğiniz bu araç hatalı noktaları işaretliyor.

Bu noktalarda üretebileceğiniz çözümlere ilişkin farklı öneriler sunuyor. Bu önerilerden birini seçtiğinizde web sitenizdeki hatalar birer birer giderilebiliyor. Böylece sitenizin SEO açısından daha iyi bir performans sergilemesini sağlanıyor.