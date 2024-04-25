Google’ın Kısa Videolar Arama Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google aramalarında işinizi kolaylaştıracak yeni bir filtre kullanıma açılıyor. Popüler video izleme uygulamalarına ilişkin aramaları kolaylaştıran yeni özellik şu an test aşamasında.

Kısa videolara ulaşmanızı daha kolay hale getirecek bu yeni filtre şimdilik internet ortamında ‘Google kısa video arama’ şeklinde tabir ediliyor. Peki bu özellik tam olarak ne için kullanılıyor? Google’de kısa video aramaları nasıl yapılır? İşte, bilmeniz gereken detaylar!

Google’ın Kısa Videolar Arama Özelliği Nedir?

İnternette arama yapanların büyük bir çoğunluğu Google’ı kullanıyor. İstatistiki verilere baktığımızda dünya genelinde bu tip aramalarda Google’ın kullanım oranının % 92 civarında olduğunu görüyoruz.

Bu durumun farkında olan marka, tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurmuş olacak ki kişilerin YouTube ve TikTok gibi uygulamalarda yayınlanan videoları daha kolay taramasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Test edilmekte olan bu özellik ile artık herhangi bir konuda arama yaparken bununla ilgili videolara erişmek için ‘kısa videolar’ filtrelemesi yapabileceksiniz. Bu sayede ihtiyacınız olan bilgilere daha kolay ve hızlı biçimde erişebileceksiniz.

Google’ın bize önereceği kısa videolar neye göre sıralanacak derseniz, muhtemelen en çok tıklanan ve arama yaptığımız konuyla ilgili en nitelikli bilgileri sunan içerikler ilk sıralarda karşımıza çıkacak.

Bu noktada SEO’nun devreye girmesi kaçınılmaz. Artık video formatında içerik üretenlerin de Google aramalarında öne çıkmak için SEO’ya daha fazla önem vermesi gerekebilir.

Google’ın Kısa Videolar Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Google kısa videolar özelliğinin kullanım detaylarına bakacak olursak bu özelliğin filtre şeklinde geleceğini söyleyebiliriz.

Google arama çubuğuna araştırmak istediğimiz konuyla ilgili anahtar kelimeleri, söz öbeklerini veya soruları yazdıktan sonra filtreler kısmından video uzunluğu bölümünde ‘kısa videolar’ seçeneğini aktif hale getirerek bu özellikten yararlanmak mümkün olacak.

Peki, siz bu özelliği nasıl buldunuz? Google’da arama yaparken kısa videoları filtreleme özelliğini kullanır mısınız? İçerik araştırmalarınızda bu özelliğin işinize yarayacağını düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!