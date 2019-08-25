Bilgisayarında yeni bir masaüstüne yer ver.
Samsung Galaxy cihazınızı büyük ekranda kullanmak için monitörünüze veya TV'nize bağlayın. Yalnızca bir USB kablosuyla, telefonunuzun PC ve Mac'teki olanaklarını Samsung DeX ile kullanmaya başlayın.
Çoklu görevi bir sonraki seviyeye taşıyın. Samsung DeX modunda, telefonunuzu hala kullanırken videolar, resimler ve belgeler gibi şeylere daha geniş ekranda yakından bakabilirsiniz.
Samsung DeX ile daha fazla şey yapmak için iki ekrana sahip olacaksınız. Aynı anda birkaç pencere açın, bir fotoğrafı bir e-postaya sürükleyip bırakın ve daha fazla işlev için sağ tıklayın. Verimlilik hiç bu kadar mobil seviyesine inmemişti.
Sadece bir USB kablosu, bilgisayarınızda Samsung DeX'in kilidini açar. Dosyaları kesinti olmadan cihazdan cihaza sürükleyip bırakın. Her gün kullandığınız birçok uygulama, ekranlar arasında geçiş yaparken doğal çalışacak şekilde optimize edilmiştir. MS Office Suite'ten Adobe Sketch'e veya YouTube'a gidin. Bu uygulamaları cihazınızda kullanabilir, daha sonra büyük ekranda keyfini çıkarabilirsiniz.