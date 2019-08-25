Samsung Galaxy cihazınızı büyük ekranda kullanmak için monitörünüze veya TV'nize bağlayın. Yalnızca bir USB kablosuyla, telefonunuzun PC ve Mac'teki olanaklarını Samsung DeX ile kullanmaya başlayın.

Çoklu görevi bir sonraki seviyeye taşıyın. Samsung DeX modunda, telefonunuzu hala kullanırken videolar, resimler ve belgeler gibi şeylere daha geniş ekranda yakından bakabilirsiniz.

Samsung DeX ile daha fazla şey yapmak için iki ekrana sahip olacaksınız. Aynı anda birkaç pencere açın, bir fotoğrafı bir e-postaya sürükleyip bırakın ve daha fazla işlev için sağ tıklayın. Verimlilik hiç bu kadar mobil seviyesine inmemişti.