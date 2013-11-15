Maxthon Cloud Browser, tamamen özelleştirilebilir kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kısa zaman içerisinde hayran kitlesini oldukça arttırmayı başaran ücretsiz bir web tarayıcısıdır. Bunun yanı sıra tarayıcı yüksek hızda web deneyimini ve genel anlamda iyi bir performansı kullanıcılara sunmakta. Ayrıca kullanıcıların dolaşımını çok daha kolay bir hale getirmek için program içerisinde birçok kullanışlı araç da yer almakta.

Örneğin yanlışlıkla kapatmış olduğunuz bir pencereyi geri getirebilmeniz için bir geri al butonu ve aynı anda 8 farklı arama motoru üzerinde arama yapmanıza olanak sağlayan bir arama araç çubuğu da Maxthon Cloud Browser içerisinde yer almaktadır. Bunların dışında yeni bir özel pencere açma ve yeni oturum açma seçeneklerine de tarayıcı üzerinde yer verilmiştir.

Herhangi bir web sitesi üzerinden bir ekran görüntüsü almak veya ekranın belirli bir bölümünün resmini çekmek için bundan böyle üçüncü parti bir programa veya uygulamaya ihtiyaç duymayacağınız Maxthon Cloud Browser üzerinde Snap adı verilen bir buton yer alıyor ve aldığınız ekran görüntülerini .png, .bmp ve .jpg uzantılı resim formatlarında bilgisayarınıza kaydetmenize olanak sağlıyor.

Kaynak tarama özelliğine sahip olan web tarayıcısı daha önce ziyaret etmiş olduğunuz sayfalar üzerinde yer alan video, resim ve ses dosyalarını algılayabilir ve bu içerikleri kolayca bilgisayarınıza indirmenize olanak sağlar. Ayrıca çeviri butonu yardımıyla istediğiniz bir kelimenin, cümlenin veya paragrafın çevirisini çeviri servisleri yardımıyla anlık olarak yapabilirsiniz. (varsayılan olarak Google Translate kullanılmaktadır.)

Klavyeniz üzerinden F10 tuşuna basarak, kullanmakta olduğunuz ekranı iki parçaya bölebileceğiniz ve o an görüntülemekte olduğunuz web sayfaları üzerinde çok daha rahat bir şekilde çalışmanızı sağlayan Maxthon Cloud Browser'ın bu özelliği sayesinde yeni sekme derdinden ve sekmeler arasında kopyala yapıştır işlemleri yapmaktan kurtulabilirsiniz.

Söz konusu güvenlik olduğu zaman Maxthon Browser, sahip olduğu gelişmiş özellikleri sayesinde rakiplerine göre bir adım öndedir. Tarayıcı içerisinde yer alan Ad Hunter özelliği sayesinde web siteleri üzerinde yer alan gereksiz ve istenmeyen reklamların tamamı engellenmektedir.

Feed Reader ile farklı kaynaklar üzerinde yayınlanan haber akışlarını kolaylıkla takip edebilir ve indirme yöneticisi yardımıyla istediğiniz tüm dosyaları hızlıca sabit diskiniz üzerine kaydedebilirsiniz.

Oldukça rekabetçi bir pazar olan tarayıcı pazarı içerisinde sadeliği ve verimliliğiyle dikkat çeken Maxthon Cloud Browser, gelişmiş özelleştirme seçenekleri sayesinde de birçok kullanıcının tercihi olmayı başarıyor. Farklı bir web deneyimi arayan tüm kullanıcılarımıza Maxthon Cloud Browser'ı şiddetle tavsiye ediyorum.