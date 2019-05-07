Tamamen Gizlilik Odaklı Çalışan 4 Tarayıcı

21. yüzyılda mahrem bilgileri saklamanın büyük marifet istediğini biliyorsunuzdur. Teknoloji ile büyüyen şirketler, özel bilgilerinizi, internette neler yaptığınızı merak ediyor. Microsoft, gizli servisler, bilgisayar korsanları ve hatta komşunuz dahi neler yaptığınızı öğrenmek istiyor.

İnternette kendinizi tamamen hayalete çeviremezsiniz ama izlerinizi biraz da olsa silebilirsiniz. İnternette bırakılan izleri temizlemek için atmanız gereken adımlar var.

İzleri silmenin/daha az görünür kılmanın başlıca yöntemi, internet sitelerinin bilgilerinize ulaşma ihtimalini minimum seviyeye çeken, tamamen gizlilik odaklı çalışan tarayıcılara geçmektir. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi; çeşitli VPN servisleri gizli kalmanızı sağlamada pek yeterli olmayabilir.

Kullanmayı sürdürdüğünüz tarayıcılara veda ettikten sonra sizler için bir araya getirdiğimiz tamamen gizlilik odaklı çalışan 4 tarayıcıyı gözden geçirebilirsiniz. Bu güvenli olmayan tarayıcılara sonsuza kadar veda edebilir ya da gündelik hayatınızda kullanmaya devam eder, sadece şüphelendiğiniz siteler için gizlilik odaklı 4 tarayıcıdan birini kullanabilirsiniz.

1. Tor Browser (Windows, Mac ve Linux)

Tor isimli bu tarayıcının basit bir amacı vardır: Kullanıcının anonim kalmasını sağlamak. Tor Browser, kullanıcının konumunu, tarayıcı geçmişini, kişisel verilerini, analiz yapmak üzere veri toplayan kimselerden uzak tutmayı sağlar.

Tor Browser Nasıl Çalışır?

Tor, onion routing tekniğini kullanan bir anonim internet tarayıcısıdır. Normal bir tarayıcıdan farklı olarak Tor, bir internet sitesine en az 5 farklı sunucu üzerinden istek gönderir. İstek ilk olarak birinci sunucuda değerlendirilir. Bu, birinci sunucudan sonra ikinci sunucuya iletilir. İkinciden üçüncüye, üçüncüden dördüncüye... İnternet sitesine erişim sağlanana kadar işlem tekrarlanır ve bilgileriniz şifrelenir. Bağlanma hızı, bu nedenden dolayı biraz yavaştır.

Tor ağını kullanan bir kullanıcıyı bulmak çok zordur, zira kullanılan sunucuların sabit bir yeri yoktur. Dünyanın dört bir yanında barınan sunucular, kullanıcıların konumunun ve verilerinin bulunmasını imkansıza yakın hale getirir.

2. Epic Browser (Windows ve Mac)

Epic Browser, Tor Browser gibi onion routing tekniğini kullanmıyor ancak internette gezinirken gizliliğinize müdahil olan bütün özellikleri devre dışı bırakır.

Epic Browser’ın sağladığı özelliklerden bazıları: tarayıcı geçmişiniz kaydedilmez, üçüncü taraf çerezlerine izin vermez, otomatik doldurma özelliğini devre dışı bırakır.

Oturumunuz sona erdiğinde, tarayıcı tüm çerezleri otomatikman siler; mahrem bilgilerinize ulaşmak isteyenlere hiçbir iz bırakmaz.

3. SRWare Iron (Windows, Android, Linux ve Mac)

Google Chrome kullanıcısıysanız SRWare Iron size aşina gelecektir zira kendisi Chrome altyapısı kullanılarak gizlilik odaklı bir şekilde geliştirilmiş ücretsiz bir tarayıcıdır. Google Chrome’un hemen hemen tüm özelliklerini kendisinde barındırır ve bunun yanında, gizliliğiniz ve güvenliğiniz için çeşitli özelliklerden faydalanmanızı sağlar.

4. Comodo Dragon Browser (Windows ve Mac)

Comodo Dragon, bir Tor Browser değil fakat internette gezinmeyi daha güvenli hale getirecek bazı araçlara sahip.

Tüm çerezleri, kötü amaçlı yazılımları, izlemeleri otomatik engeller. Güçlü ve zayıf SSL sertifikalarını anında ayıran teknolojisi ile sizi kötü amaçlı yazılımlardan, virüslerden korur.

Comodo’nun temelleri de tıpkı SRWare Iron gibi Chrome’a dayanıyor. Bu yüzden, birçok insan gözü kapalı bir şekilde bu tarayıcıya geçecektir.