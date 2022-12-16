İnternette Nasıl Gizli Kalırsınız? İnternet Gizli Gezinme

Soğuk savaş dönemlerinde hayatımıza giren internet yeni bir çağın başlangıcıydı. Öyle ki şu an birçok iyilik ve suç bu ortam üzerinde yapılırken aynı zamanda milyarlar internet üzerinde dolaşmakta. Bu kadar suçun işlendiği bir ortamda internet gizli gezinme yöntemleri de ortaya çıkıyor. Peki, internette nasıl gizli kalırsınız?

İnternette Gizli Gezinme Yöntemleri

Güçlü bir parola koymak

Fake hesap kullanmak

Her yerde farklı bir parola kullanmak

Temp Mail kullanmak

E-postaları farklı kullanmak

Sanal makine kullanmak

Tarayıcı değiştirmek

Güçlü Bir Parola Koymak

Elbette listemizde olmazsa olmazlar arasında yer alan maddelerden biri de bu olması gerekiyordu. Eğer internet gizli gezinme nasıl olur? Adlı bir soru aklınızda bulunuyorsa öncelikle güvenliğinizi önlemelisiniz.

Fake Hesap Kullanmak

Sahte hesaplar kullanarak internette daha az iz bırakmış olacaksınız. Bunun için yapmanız gerekenleri zaten siz biliyorsunuz. Tabi aklınızda bazı soru işaretleri bulunabilir. Örneğin: Fake hesap bizi kurtarır mı? Tabi ki de tek başına sahte hesaplar sizi kurtarmaz. İnternette nasıl gizli kalırsınız? Sorusunun cevabı yukarıda bulunan maddelerin hepsini birlikte uygulamaktır.

Her Yerde Farklı Bir Parola Kullanmak

Bir defa hesabınız internette korsanlar tarafından ele geçirilirse artık o şifre güvenli olmayacaktır. Bu nedenle her yerde farklı şifreler kullanmanız gerekiyor. Eğer şifrenizin daha önceden ele geçirilip geçirilmediğini merak ediyorsanız. Şifrenizin sızdırıldığını nasıl öğrenebilirsiniz? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Temp Mail Kullanmak

İnternette gizli gezinmenizi engelleyen sorunlardan biri de her yere e-posta ile giriş yapmanız istenmesidir. Burada devreye Temp Mail girer. Bu web sitesi sayesinde güvenliğiniz üst safalara çıkmış olacaktır.

E-postaları Farklı Kullanmak

Eğer e-posta adresiniz çalınmışsa veya tüm dünyaya açıksa burada yapmanız gerekenlerden biri de baştan farklı e-postalar kullanmakdır. Bu sayede birçok defa siber korsanlardan ve Doxing yapanlardan korunmuş olacaksınız.

Sanal Makine Kullanmak

İnternette gizli kalmanız için farklı bir bilgisayar kullanmanız gerekmekte. Ancak bu nasıl olacak? Yeni bir bilgisayar mı alacaksınız? Tabi ki hayır sanal makine ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Tarayıcı Değiştirmek

Google Chrome gibi tarayıcılardan farklı olarak birçok tarayıcı bulunuyor. Bu tarayıcılar internette gizli kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu tarayıcılar arasında en popülerlerinden biri de Tor Browser'dır. Ancak bu tarayıcıda da bazı ayarlar mevcut. Eğer internette gizli kalmak istiyorsanız. Güvenli Tor Browser kullanmak için ipuçları yazımıza göz atabilirsiniz.

Bu içeriğimizde internette nasıl gizli kalırsınız? Adlı soruya detaylıca cevap verdik. Peki, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce bu listede hangi maddeler bulunmalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.