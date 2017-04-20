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Microsoft To-Do
TamindirMobilVerimlilikMicrosoft To-Do - Android İçin Yapılacaklar Listesi Hazırlama Uygulaması

Microsoft To-Do

(Android)
Microsoft To-Do İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Microsoft To-Do
Microsoft To-Do
Microsoft To-Do
Microsoft To-Do
Microsoft To-Do

Yapılacak işlerinizi akıllı plan uygulamasıyla düzenlemeye başlayın!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 11 saat önce

Microsoft To-Do, Android telefon üzerinde yapılacak işlerinizi düzenleme uygulamasıdır. 

Microsoft, geçtiğimiz yıl Wunderlist isimli çok kullanılan plan düzenleme uygulamasını 200 milyon dolara satın almış ve uygulamayı kapatmıştı. Uygulamanın kapanmasının ardından Microsoft bu özellikleri kullanan yeni bir uygulama yapması ya da bu uygulamayı kendi yazılımlarına eklemesi planlanıyordu. 20 Nisan itibarıyla yapılan açıklamayla Microsoft To-Fo isimli yeni akıllı plan düzenleme uygulaması duyuruldu. 

Microsoft To-Do, bir plan uygulamasının yapması gereken bütün işleri size rahat ara yüzü aracılığıyla sunuyor. Uygulama üzerine işlerinizi yazıyor, bunlar için hatırlatmalar ayarlıyor ve hepsine ayrı ayrı notlar düşebiliyorsunuz. Fakat uygulamanın diğerlerindne ayrılan kısmı bu değil. 

"Akıllı" olarak lanse edilen uygulama, kullandığı çeşitli algoritmalar sayesinde size yapılacak en uygun işi öneriyor. Yani planladığınız 10 farklı görevi tarayan uygulama, sabah uyandığınızda o gün içerisinde yapılacak en uygun işi belirleyerek size söylüyor ve siz de günlük planlamanızı ona göre yapabiliyorsunuz. Türkçe seçeneği de sunan uygulama, oldukça kullanışlı ve tercih edilebilir. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
7
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Microsoft
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