Microsoft To-Do(iOS)
Planlarınızı akıllı algoritmalar yardımıyla belirleyin ve düzenleyin.
Microsoft To-Do, iPhone üzerinde kullanılabilen yapılacaklar listesi hazırlama, plan yapma uygulamasıdır.
Microsoft, geçtiğimiz sene 200 milyon dolar ödeyerek satın aldığı çok kullanılan plan uygulaması Wunderlist'i kapatmış ve uygulamanın özelliklerini barındıran yeni bir platform için hazırlıklara başlamıştı. Bugün yapılan açıklama ile duyurulan Microsoft To-Do, Wunderlist ekibi tarafından geliştirilen bir akıllı plan yapma uygulaması.
Microsoft To-Do, diğer bütün plan uygulamalarının barındırdığı özellikleri içerisinde bulunduruyor. Uygulamayı indirdikten sonra kendinize yapılacaklar listesi belirliyor, bunlar için bitiş zamanları ekliyor, görevler için çeşitli hatırlatmalar ayarlayabiliyor ve en nihayetinde bunlara notlar ekleyebiliyorsunuz. Kendine has kolay ve sadece ara yüzüyle oldukça kullanışlı olan bu uygulama, çeşitli başka özellikler de içeriyor.
Akıllı olarak tabir edilen uygulama, bunun gerekliliklerini de yerine getiriyor. İçerisinde barındırdığı çeşitli algoritmalarla uygulama, size gün başında yapılacak en uygun görevi de öneriyor. Yani eklediğiniz 10 farklı görev varsa, uygulama gün başında bunlar arasından en uygun olanını belirliyor ve size o gün yapılacak en uygun iş budur şeklinde öneriyor. Bu bakımdan da oldukça kullanışlı olan uygulamanın, önümüzdeki günlerde daha da gelişeceği tahmin ediliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Microsoft
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Microsoft To-Do Eski Sürümleri
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