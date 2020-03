Odaklanmanıza Yardımcı Olacak En İyi 8 Android Uygulaması

Bir işi yetiştirmeye çalışırken veya ders çalışırken teknoloji, dikkat dağıtıcı öğe haline gelebilir. Akıllı telefonlardan gelen bildirimler, dikkatimizin dağılması için yeterlidir. Bütün işi ve dersi bırakıp hemen akıllı telefonlarımıza bakarız.

Ancak akıllı telefonları, odaklanmamıza yardımcı olacak bir teknolojik cihaza dönüştürmek de yine bizim elimizdedir. Bu yazıda, odaklanmanıza yardımcı olacak en iyi 8 Android uygulamasını derledik.

Focus To-Do, konsantre olmanıza yardımcı olacak bir dizi fonksiyona sahiptir. Temel özelliği, 25 dakikalık periyotlarla çalışmak için kullanabileceğiniz bir Pomodoro zamanlayıcısıdır. Bu süre dolduktan sonra, beş dakikalık bir mola verin. Bu, çalışmanıza odaklanmayı kolaylaştırır.

Focus To-Do’da görev yönetimi ve yapılacaklar listesi özellikleri de vardır. Böylece görevleri planlayabilir ve zamanlayabilirsiniz. Ek olarak, önemli işleriniz için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. İstatistikleri güne veya projeye göre görebilir ve zamanınızın tam olarak nereye gittiğini takip edebilirsiniz.

Engross

Engross’ta timer, todo, schedule ve statistics olmak üzere dört kısım bulunuyor. Pomodoro tekniğinden esinlenen Engross’un timer bölümünde, çalışma ve mola süresini ayarlayabiliyorsunuz. Zamanlayıcıyı başlattıktan sonra “Hit me when you are distracted” yani “Dikkatin her dağıldığında bana vur” yazılı bir buton çıkıyor. Engross, butona her dokunduğunuzda “Stop dreaming”, “Stay focused” ve “Don’t get distracted” gibi motive edici sözler ile dikkatinizi toplamanızı sağlıyor.

Todo bölümünden yapılacaklar listesi oluşturabilir, Schedule bölümünden etkinlik ekleyebilir ve statistics bölümünden ise istatistiki verilerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Brain Focus Productivity Timer, 25 dakikalık sürelerle çalışmaya teşvik eden basit bir Pomodoro uygulamasıdır. Brain Focus Productivity Timer, dikkat dağıtıcı olmayan basit bir arayüze sahiptir.

Bir çalışma seansını aktif ederek projeniz üzerinde veya ders çalışmaya başlayabilirsiniz. Bir molaya ihtiyaç duyduğunuzda ise mola butonuna dokunarak, kendinize bir kahve yapabilir veya biraz yürüyebilirsiniz. Mola sona erdiğinde çalışmanıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Dört seansı tamamladığınızda ise uygulama, size daha uzun bir mola vermeniz gerektiğini hatırlatır.

Normalde çalışma seansı 25 dakika olarak ayarlanmış durumda, ancak bu süre size uygun olmadığını düşünüyorsanız, bu süreyi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Aynı şekilde mola süresini de istediğiniz gibi özelleştirebilmeniz mümkün.

Focus Booster, odaklanmanıza yardımcı olacak bir diğer uygulamadır. Focus Booster’ın arayüzü oldukça hoş görünen pastel renk paletine sahip, ancak isterseniz uygulamada karanlık mod seçeneği de bulunuyor.

Çalışmak istediğiniz süreyi ayarladıktan sonra Focus Booster, geri sayıma başlayacaktır. Ardından, çalışma seansınız tamamlandığında size bildirecektir. Focus Booster, kilit ekranında çalışma süresini gösterir. Dolayısıyla cihazınızın sadece güç butonuna basarak ne kadar çalışmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Focus Booster’da mola sürelerini de özelleştirebilirsiniz.

Freedom, vaktinizin büyük bir kısmının boşa gitmesine neden olan sosyal medya platformlarını ve uygulamalarını engellemenizi sağlayan bir uygulamadır. Freedom sayesinde bir proje üzerinde veya ders çalışırken akıllı telefonlara bildirim gelmez. Dolayısıyla daha verimli ve üretken olursunuz.

Freedom, varsayılan olarak Facebook, Instagram ve Netflix web sitelerine erişimi engeller. İsterseniz kendi ilgi alanınızdaki web siteleri de ekleyebilirsiniz.

New Seassion bölümünden “Start Session”a dokunarak zamanlayıcıyı aktif hale getirebilirsiniz. Freedom’da çalışma süresini özelleştirebilmenize olanak sağlanıyor.

Forest

Eğlenceli ve farklı bir şey arıyorsanız, Forest'i deneyebilirsiniz. Çalışma seansı başlattığınızda uygulama, bir sanal ağaç diker. Çalışma süresi boyunca ağaç büyür, ancak “Give Up” butonuna dokunursanız sanal yok olur. Bu, çalışmanız gerekirken sosyal medya uygulamalarında ve web sitelerde vaktinizi boşa harcamanızı önler. Ne kadar çok çalışırsanız, daha fazla sanal ağacın ekilmesini ve büyümesini sağlarsınız.

Çalışırken yağmur ve kuş seslerini aktif edebilirsiniz. Bu, bazı insanalar için oldukça önemli bir detay, zira birçok insan, çalışırken doğa seslerini dinlemeyi tercih ediyor.

Space, güzel bir konsantrasyon uygulamasıdır. Günlük olarak ne kadar süre konsantre olmak istediğinizi belirleyebilir ve günlük ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Space, dikkatinizin dağılmaması için bildirimleri engeller ve akıllı telefonunuzun ekranını karartır. Space’de “Çok fazla kilit açma olursa beni uyar”, “Günün belirli saatlerinde bildirimleri engelle”, “bütün bildirimleri kapat” ve “Ekran karartma” gibi özellikleri özelleştirebilirsiniz.

Headspace

Eğer konsantre olmakta zorlanıyorsanız ve daha uzun vadeli bir çözüm arıyorsanız, meditasyonu düşünebilirsiniz. Düzenli olarak meditasyon yapmak, kendinizi huzurlu hissetmenize yardımcı olabilir. Bu, dikkat dağıtıcı şeylerden kaçmayı kolaylaştırabilir.

Headspace, size doğru nefes almayı ve sakinleşmeniz için meditasyon yapmayı öğreten popüler bir meditasyon uygulamasıdır. Headspace’i yatmadan önce veya sabah ilk iş olarak kullanmak, endişelerinizi bir kenara bırakmanıza ve yapmanız gerekenlere odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Uygulamanın ücretsiz sürümü on temel oturumdan oluşuyor, ancak tam deneyim için bir abonelik satın almanız gerekecek.