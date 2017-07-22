Motion Stills(Android)
Android İçin Kamera Uygulaması
Çektiğiniz videolarla harika GIF'ler oluşturun!
Motion Stills, Android işletim sistemi kullanan telefon ve tabletler üzerinde kullanılabilen bir kamera uygulamasıdır.
Motion Stills, ilk olarak iOS için oiyasaya sürülmüş bir uygulama. Uygulamanın ilk amacı, iOS'in Live Photos özelliği ile çekilmiş bozuk görüntüleri sabitleyerek, ortaya küçük GIF'ler çıkarmaktı. Bunu başarıyla uygulayabilen Motion Stills, aynı özellikleri Android platformuna da getirmekte kararlı. Uygulamanın bu sürümünde de amacımız, belirli özellikler içerisinde küçük videolar çekerek GIF'ler oluşturmak.
Uygulamanın ilk çekim özelliği Motion Still olarak adlandırılmış. Bu özellik sayesinde 3 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Videoları, arabada ya da bisiklet üzerinde çektiyseniz bile Motion Still bunları durağan hale getiriyor ve ortaya izlenesi 3 saniyelik görüntüler çıkıyor.
Fast Forward isimli özellik de çektiğiniz görüntüleri 2 ile 8 kat hızlandırarak, ortaya daha hızlı görüntülerin çıkmasını sağlıyor. Yeni bir kamera uygulaması olarak farklı bir deneyim sunan Motion Still, Google tarafından üretilmesi sebebiyle denenebilir yazılımlar arasında.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri.
- Üretici:
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