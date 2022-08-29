WhatsApp Kalite Kaybı Olmadan Fotoğraf ve Video Nasıl Gönderilir?

İlk defa 2009 yılında hayatımıza giren WhatsApp, milyarlarca kullanıcıya ulaştı. Her gün ortalama 60 milyar mesaj gönderilen WhatsApp'ta kullanıcılar fotoğraf veya video gönderirken görüntü kalitesinde kayıplar yaşamaktadır.

Kullanıcıların çektikleri fotoğraf ve videoları arkadaşlarıyla paylaşmak istedikleri zaman en çok kullanılan uygulamalardan biri de WhatsApp’tır.

Birçok mesajlaşma uygulaması bulunmasına rağmen dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp, birçok avantaja sahip olsa dahi fotoğraf ve video gönderirken WhatsApp’ta kalitenin düşmesi binlerce kullanıcının bu durum karşısında çözüm aramasına sebep oldu.

WhatsApp’tan fotoğraf ve video gönderirken kalitenin düşmesine karşın birçok insan mail ve diğer uygulamalarda çözüm buldu. Ancak bu işlem zaman ve pratiklik açısından pek kullanışlı olmamaktadır. Peki ya WhatsApp fotoğraf ve video gönderirken kalite kaybı nasıl önlenir?

WhatsApp Fotoğraf Gönderirken Kalite Kaybı Nasıl Önlenir?

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açın.

Fotoğraf göndermek istediğiniz kişiye gelin.

Sohbet kısmında bulunan ataç bölmesine dokunun.

“Belge” seçeneğini seçin.

Açılan sayfadan “Diğer belgelere göz at…” seçeneğini seçin.

Dosya klasörünüz açılacaktır.

Sol taraftaki menüden “Resimler” seçeneğini seçin.

Göndermek istediğiniz fotoğrafın klasörüne girin.

İstediğiniz bir fotoğrafı seçin.

Açılan pencereden “Gönder” seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Birçok telefonda hemen hemen benzer adımlar uygulanmaktadır. Kimi telefonlarda menü ve klasörlerin yeri farklı olabilir, ancak işlem tamamen aynıdır.

Gönderilen fotoğraf arkadaşınıza bir belge olarak gönderilmiştir ve dosya boyutuna bakarsanız WhatsApp üzerinden normal bir şekilde gönderdiğiniz fotoğraftan daha büyük bir dosya boyutu olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede WhatsApp’tan fotoğraf gönderirken fotoğrafın kalitesini düşürmemiş olursunuz.

WhatsApp Video Gönderirken Kalite Kaybı Nasıl Önlenir?

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açın.

Video göndermek istediğiniz kişiye gelin.

Sohbet kısmında bulunan ataç bölmesine dokunun.

“Belge” seçeneğini seçin.

Açılan sayfadan “Diğer belgelere göz at…” seçeneğini seçin.

Dosya klasörünüz açılacaktır.

Sol taraftaki menüden “Video” seçeneğini seçin.

Göndermek istediğiniz videonun klasörüne girin.

İstediğiniz bir fotoğrafı seçin.

Açılan pencereden “Gönder” seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

WhatsApp daha hızlı ve veri tasarrufu sağlamak için fotoğraf ve videoları gönderirken sıkıştırarak göndermektedir. Bu da görüntü kaybına neden olmaktadır, anlattığımız adımlarda fotoğraf ve videolarınızı gönderirseniz dosyalarınızda görüntü kaybı yaşamazsınız.

Bilgisayar Üzerinden WhatsApp Fotoğraf Gönderirken Kalite Kaybı Nasıl Önlenir?

İlk olarak WhatsApp'ı cihazınızdan veya tarayıcınızdan açın.

Fotoğraf göndermek istediğiniz kişiye gelin.

Sohbet kısmında ataç bölmesine tıklayın.

“Belge” seçeneğini seçin.

Açılan sayfadan “Diğer belgelere göz at…” seçeneğini seçin.

Dosya klasörünüz açılacaktır.

Sol taraftaki menüden “Resimler” seçeneğini seçin.

Göndermek istediğiniz fotoğrafın klasörüne girin.

İstediğiniz bir fotoğrafı seçin.

Açılan pencereden “Gönder” seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraf ve videoları görüntü kaybı yaşanma sorunu nasıl çözülür? Anlatmış olduk. Sizler WhatsApp’tan fotoğraf ya da video gönderirken görüntü kaybı yaşamamak için neler yapıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.