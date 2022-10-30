WhatsApp Otuz'dan Fazla Fotoğraf Nasıl Gönderilir?

WhatsApp’ı kullanmayan artık kimse yok . Ancak, arkadaşlar fotoğraf çektiklerinde ya da birbirlerine not gönderdikleri sırada fotoğraf gönderirken büyük bir problem ile karşı karşıya kalıyor. İşte burada WhatsApp’ta 30’dan fazla fotoğraf gönderme sorunu ortaya çıkıyor. Peki, WhatsApp’ta 30’dan fazla fotoğraf nasıl gönderilir? Gelin, birlikte bakalım.

WhatsApp’ta 30’dan Fazla Fotoğraf Nasıl Gönderilir?

WhatsApp’ı açın.

Fotoğraf göndermek istediğiniz kişiye gelin.

Ataç simgesine dokunun.

Belge kısmını seçin.

Diğer belgelere göz at seçeneğini seçin.

Göndermek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Gönder seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uygulayarak WhatsApp’ta 30’dan fazla fotoğraf göndermiş olacaksınız.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamasının fotoğraf gönderirken bu tarz bir kısıtlama koyması birçok kullanıcıyı sıkıntıya sokmaktadır. Bu sorunu gidermek için yöntemler olsa da WhatsApp’ın otuz fotoğraf sınırı koyması sıkıntı yaratmakta.

WhatsApp’ta 30’dan Fazla Video Nasıl Gönderilir?

İlk olarak WhatsApp’ı açın.

Daha sonra fotoğraf göndermek istediğiniz kişiye gelin.

Ataç simgesine dokunun.

Belge kısmına basın.

Diğer belgelere göz at seçeneğini seçin.

Göndermek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Gönder seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

WhatsApp’ta 30’dan fazla video göndermek için yukarıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Bilgisayardan WhatsApp Otuz Fotoğraftan ve Video’dan Fazla Gönderme Yapma

İlk olarak WhatsApp’ı uygulamada ya da WhatsApp Web’te açın.

Daha sonra fotoğraf göndermek istediğiniz kişiye gelin.

Sol tarafta bulunan; ”Ataç” simgesine tıklayın.

Belge seçeneğine tıklayın.

Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin ve aç butonuna tıklayın.

Sağ tarafta bulunan gönder seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemler sayesinde bilgisayardan WhatsApp'ta otuz fotoğraftan ve videodan fazla gönderim sağlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde WhatsApp’ta otuz fotoğraftan fazla fotoğraf ve video nasıl gönderilir öğrenmiş olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Ayrıca WhatsApp’ta kalite kaybı olmadan fotoğraf ve video nasıl gönderilir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.