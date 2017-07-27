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PatchCleaner
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PatchCleaner

1.4.2.0
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98.06 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
PatchCleaner
PatchCleaner
PatchCleaner

Sistem Bakım ve Temizleme Programı

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 48 dakika önce

Eski Windows güncellemelerinin bilgisayarınızda bıraktığı fazla dosyalarda kurtulun.

PatchCleaner, Windows Installer dizinini temizlemek ve disk alanını boşaltmak için tasarlanmış bir yardımcı programdır.

Uygulamalar Windows İşletim Sisteminde yüklendiğinde ve güncellendiğinde yükleyici, (.msi) dosyalarını ve düzeltme eki (msp) dosyalarını saklamak için "c: Windows Installer" gizli bir dizini kullanılır. Bu dosyalar, güncelleme, yazılım ekleme veya kaldırma işlemi sırasında oldukça önemlidir. Bu klasördeki tüm dosyaları tek tek silmek bir çözümken, bunlara dair klasörleri tek tek yeniden açmanız gerektiğinden hem riskli hem de uğraştırıcı bir iştir.

Bilgisayarınıza tekrar yamalandıkça ve güncellendikçe, bu kurulum dosyaları eski haline gelir ve her seferinde arkalarında artıklar bırakırlar. Bu gereksiz dosyalar bilgisayarınızda gigabytelarca yer kaplayabilirler. PatchCleaner bu artık dosyaları tanımlar ve bunları başka bir yere taşımanıza veya silmenize izin verir. Böylece hard diskinizde yer açabileceksiniz. Hatta eski bilgisayarlarda açtığınız yerin 5 ila 10 GB arasında değiştiğini de hatırlatmakta fayda var. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
homedev.

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