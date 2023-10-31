Grand Theft Auto 4 (GTA 4) Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

GTA 4 sistem gereksinimleri, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen açık dünya oyununun kasma ve donma gibi problemler yaşamadan oynanıp oynanamayacağı konusunda bilgi sahibi olunmasına imkân tanıyor.

Bu rehberde Grand Theft Auto 4 sistem gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve açık dünya türündeki GTA 4'ü PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

GTA 4 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (Service Pack 1)

: Windows 7 (Service Pack 1) İşlemci : Intel Core 2 Duo 1.8GHz ya da AMD Athlon X2 64 2.4GHz

: Intel Core 2 Duo 1.8GHz ya da AMD Athlon X2 64 2.4GHz RAM : 1.5 GB

: 1.5 GB Ekran Kartı : Nvidia 7900 (256 MB) veya ATI X1900 (256 MB)

: Nvidia 7900 (256 MB) veya ATI X1900 (256 MB) DirectX: 9.0c

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre 2008 yılında piyasaya sürülen oyunun bilgisayar üzerinden oynanabilmesi için en az Intel Core 2 Duo 1.8GHz ya da AMD Athlon X2 64 2.4GHz işlemcisine ihtiyaç duyuluyor.

Ekran kartı tarafında ise en az Nvidia 7900 (256 MB) veya ATI X1900 (256 MB) ekran kartı gerekiyor. Ayrıca en az 1.5 GB RAM isteniyor.

GTA 4 Kaç GB?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto 4 isimli oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 22 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa kurulum başarısızlıkla sonuçlanır.

Kullanılabilir alan miktarını artırabilmek için artık oynamadığınız oyunları veya programları silebilirsiniz. Bu işlem için bilgisayarda kapsamlı temizlik gerçekleştiren program kaldırma aracı kullanabilirsiniz.

GTA 4 Fiyatı

PC fiyatı : 109 TL

: 109 TL Xbox fiyatı : 59 TL

: 59 TL PlayStation fiyatı (Kutulu): 350 TL civarında.

Video oyun sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Rockstar Games tarafından yayımlanan Grand Theft Auto IV, popüler dijital oyun mağazası Steam'de 109 TL ve Xbox Store'da ise 59 TL'ye satılıyor. 90 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyunun fiyat etiketi zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde Rockstar North tarafından geliştirilen GTA 4 kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Açık dünya oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.