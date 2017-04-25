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Popi
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Popi

(iOS)
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21 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Popi
Popi
Popi
Popi

Kelimeleri kıyaslıyor ve hanginin daha popüler olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Popi, iOS  işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir tahmin oyunudur. Kelimeleri kıyaslayarak hangisinin daha popüler olduğunu bulmaya çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor.

Farklı kelimeleri kıyaslayarak hanginin internette daha fazla arandığını tahmin etmeye çalıştığınız bir oyun olan Popi, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz basit bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tahminlerinizi iyi yapmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda tahmin yapmak için 5 saniyeniz var. Bu nedenle elinizi çabuk tutmalı ve tüm kelimeleri bulmaya çalışmalısınız. Hem oyun oynayabileceğiniz hemde kültürel bilgi kazanabileceğiniz bir oyun olan Popi'yi mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda en fazla sayıda kelime bulmanız gerekiyor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kelimeleri kıyaslayarak popülerliklerini buluyorsunuz. Her yaştan bireyin rahatlıkla oynayabileceği Popi'yi internet bağlantısı gerekmeksizin de oynayabiliyorsunuz. Basit ve etkili bir oyun olarak nitelendirebileceğim Popi oyununu mutlaka denemelisiniz. Popi oyununu sakın kaçırmayın.

Popi oyununu iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Huseyin Gokhan Sari
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