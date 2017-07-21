Mika'nın ruhunu ne kadar hızlı kurtarabileceği size bağlı.

Save Mongwau, Mika adından bir kızılderilinin macerasına ortak olduğumuz, sürükleyici bir yapım.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan platform oyununda ruhumuzu alan kötü büyücü Otaktay ile karşılaşmadan önce orman, bataklık, lav, zindanlar dahil her türlü tehlikenin olduğu mekanlarda hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

İlk gördüğümde Türk yapımı ilerlemeli oyun Manuganu’yu aklıma getiren oyun, görsel çizgilerinin yanı sıra alışma gerektirmeyen basit oynanış dinamikleriyle her yaştan oyuncuyu kendisine çekiyor, bağlıyor. Oyunun ana karakteri Mika’nın ruhu Mika kabilesinden kovulan büyücü Otaktay tarafından ele geçiriliyor. Kabilenin her üyesinin sahip olduğu Mongwau’yu geri almak için mücadele eden karakterimize yardımcı oluyoruz. Dev örümcekler, timsahlar, hayaletlerle dolu cehennem görünümlü yerlerde bulunuyoruz. İşin kötüsü sadece baltamız var ve enerjimiz çabuk tükendiğinden soluksuz ilerleyemiyoruz.