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Save Mongwau
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Save Mongwau

(iOS)
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222 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Save Mongwau
Save Mongwau
Save Mongwau
Save Mongwau
Save Mongwau

iPhone ve iPad İçin Macera Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Mika'nın ruhunu ne kadar hızlı kurtarabileceği size bağlı.

Save Mongwau, Mika adından bir kızılderilinin macerasına ortak olduğumuz, sürükleyici bir yapım.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan platform oyununda ruhumuzu alan kötü büyücü Otaktay ile karşılaşmadan önce orman, bataklık, lav, zindanlar dahil her türlü tehlikenin olduğu mekanlarda hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

İlk gördüğümde Türk yapımı ilerlemeli oyun Manuganu’yu aklıma getiren oyun, görsel çizgilerinin yanı sıra alışma gerektirmeyen basit oynanış dinamikleriyle her yaştan oyuncuyu kendisine çekiyor, bağlıyor. Oyunun ana karakteri Mika’nın ruhu Mika kabilesinden kovulan büyücü Otaktay tarafından ele geçiriliyor. Kabilenin her üyesinin sahip olduğu Mongwau’yu geri almak için mücadele eden karakterimize yardımcı oluyoruz. Dev örümcekler, timsahlar, hayaletlerle dolu cehennem görünümlü yerlerde bulunuyoruz. İşin kötüsü sadece baltamız var ve enerjimiz çabuk tükendiğinden soluksuz ilerleyemiyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Daniel Nadkin
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