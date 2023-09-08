Starfield Optimizasyon Sorunu İçin Kullanılabilecek Modlar

Açık dünya RPG türündeki Starfield optimizasyon sorunu nedeniyle olumsuz oyun deneyimi sunuyor. Bu, oyunun gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlarda bile problem yaşanmasına yol açıyor. Neyse ki performans artışı sağlayabilecek bazı modlar bulunuyor.

Uzay oyunları arasında yer alan Starfied, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra optimizasyon sorunları nedeniyle gündeme geldi. Peki, söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilecek Starfield modları hangileri?

Not: Listede yer alan modları yüklemeden önce oyunun save dosyalarını mutlaka yedek alın çünkü işlem sırasında save dosyaları zarar görebilir. Bu da söz konusu oyuna sıfırdan başlamanıza neden olur.

Starfield Optimizasyon Sorunu İçin En İyi 5 Mod

Starfield Performance Boost

Starfield Performance Optimizations

Starfield Performance Texture Pack

Starfield Upscaler

Smooth Ship Reticle

Performans artışı sağlayabilecek en iyi 5 Starfield modu listesi hazırladık. NexusMods üzerinden yayımlanan modların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Starfield Performance Boost

Starfield Performance Boost olarak isimlendirilen mod yeni ekran kartlarında yalnızca yüzde 5 civarında FPS artışı sağladığı belirtiliyor. Eski ekran kartlarında ise bu artışın yüzde 15'e kadar çıkabildiği söyleniyor. Elbette bu artış bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

Starfield Performance Optimizations

Starfield Performance Boost, bazı ayarları arka planda optimize ediyor. Örneğin Ultra ayarlarda FPS değerlerinde yüzde 6 civarında bir artış elde edildiği söyleniyor. Böylece daha iyi bir oyun deneyimi elde ediliyor.

Starfield Performance Texture Pack

Starfield yüksek çözünürlüklü dokulara sahiptir. Bu durum her ne kadar oyunun genel olarak etkileyici görünmesini sağlasa da sistemin daha fazla yorulmasına neden olur. Starfield Performance Texture Pack ise dokuları optimize ederek daha iyi bir performans elde edilmesine yardım ediyor.

Starfield Upscaler

Popüler uzay oyunu FSR2 desteğine sahip. Bu, AMD ekran kartlarında FPS artışının elde edilmesine yardım eder. Starfield Upscaler modu ise ekran kartı üreticisine bağlı olarak oyunun ayarlarına DLSS veya XeSS ekliyor. Böylece NVIDIA ve Intel ekran kartlarında da performans artışı sağlayan özellikten yararlanılabiliyor.

Smooth Ship Reticle

Listenin son sırasında Smooth Ship Reticle isimli mod bulunuyor. NexusMods üzerinden yayımlanan mod, arayüzün performansını artırıyor. Ayrıca uzay gemisi HUD ekranında da FPS artışının elde edilmesine yardım ediyor.

Bu rehberde performans artışı için geliştirilen Starfield modları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.