LinkedIn Video İndirme Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformu LinkedIn, video indirme işleminin doğrudan yapılabilmesine olanak tanımıyor. Bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, popüler hizmette yer alan videoların nasıl indirileceğini merak ediyor.

Hazırladığımız rehberde LinkedIn üzerinden paylaşılan videoların bilgisayara, telefona ve tablete indirilmesini sağlayan araçları sıraladık. Peki, LinkedIn videoları nasıl indirilir? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimizde yer alan yöntemlere göz atabilirsiniz.

LinkedIn Video İndirme Yöntemleri

ExpertsPHP

Linkedin Video Downloader

Video Downloader for Linkedin

LinkedIn Video Downloader (Postdrips)

Linkedin Video Downloader (KeepOffline)

Save the Video

ExpertsPHP

ExpertsPHP, sosyal medya hizmeti LinkedIn üzerinden yayımlanan videoların oldukça pratik şekilde indirilmesini sağlayan bir web sitesidir. Çevrim içi hizmet olduğundan dolayı indirme işlemi için sadece bir web tarayıcısı yeterlidir.

Öncelikle indirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın. Bunun için video gönderisindeki üç nokta simgesine tıklayın ve "Yayınlamak için linki kopyala" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda bağlantı kopyalanacaktır. Bir sonraki adımda ExpertsPHP web sitesini ziyaret edin ve kutucuğa bağlantıyı yapıştırın. "Download" butonuna basın.

Linkedin Video Downloader (ExpertsTool)

Linkedin Video Downloader (ExpertsTool), LinkedIn videolarını yalnızca birkaç adımda indirmenize olanak tanıyan çevrim içi hizmettir. Web tarayıcısı üzerinden videonun bağlantısını kopyalayın. Bir sonraki adımda bağlantıyı kutucuğa yapıştırın.

"Download" butonuna basın. Bunu yaptığınızda videonun ön izlemesi açılacak. Video ön izlemesinin altında yer alan "Download Video File" butonuna tıklayarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Video Downloader for Linkedin

Popüler sosyal medya platformunda yer alan videoları indirmenize imkân tanıyan Video Downloader for LinkedIn isimli bir mobil uygulama da bulunuyor. Uygulama üzerinden akıllı telefona ve tablete video indirebilirsiniz. Kopyaladığınız bağlantıyı uygulamadaki kutucuğa yapıştırmanız ve "Download" butonuna basmanız yeterlidir.

LinkedIn Video Downloader (Postdrips)

Çok kolay bir kullanıma sahip çevrim içi hizmet LinkedIn Video Downloader (Postdrips) üzerinden video indirmek için öncelikle bağlantı kopyalama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kopyaladığınız bağlantıyı kutucuğa yapıştırın ve "Download" butonuna basın.

"Download" butonuna bastığınız takdirde indirme işlemi otomatik olarak başlatılacaktır. Eğer başlamazsa "Download Manually" butonuna tıklayabilirsiniz.

Linkedin Video Downloader (KeepOffline)

Linkedin Video Downloader (KeepOffline), oldukça pratik bir kullanıma sahip olan çevrim içi hizmettir. Videonun bağlantısını kopyaladıktan sonra KeepOffline sitesini ziyaret edin ve bağlantıyı kutucuğa yapıştırın. "Download" butonun basarak indirme işleminin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Save the Video

Save the Video, LinkedIn videolarının kolayca indirilebilmesine imkân tanıyan çevrim içi hizmettir. İlk olarak indirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın ve Save the Video web sitesini ziyaret edin. Kopyaladığınız bağlantıyı kutucuğa yapıştırın. Turuncu renkli indirme butonuna tıklayın.

Bu yazıda LinkedIn videoları nasıl indirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan hizmetlerden birini kullanarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.