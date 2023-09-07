Starfield'ın save dosyasını Game Pass'ten Steam'e aktarma işleminin nasıl yapıldığını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Peki, açık dünya RPG türündeki oyunun kayıt dosyaları Steam isimli platforma aktarmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Starfield Script Extender (SFSE) şu anda yalnızca Steam'i destekliyor. SFSE, oyunun Microsoft Store / Game Pass sürümününün save dosyalarının formatı, Steam'deki save dosyalarının formatından farklı olduğu için direkt olarak aktarılamıyor. Bu işlem için XGP Save Extractor tercih ediliyor.

Eğer siz de herhangi bir nedenden ötürü Starfield kayıt dosyalarını Microsoft Store / Game Pass'ten Steam'e aktarma işlemini yapmak istiyorsanız rehberdeki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Not: Rehberde yer alan adımları uygulamadan önce oyunun save dosyalarını mutlaka yedek alın. Aksi takdirde işlem sırasında save dosyaları zarar görebilir. Bu da oyuna sıfırdan başlamanıza yol açabilir. Bu nedenle save dosyalarının yedek alınması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.

Starfield Save Dosyasını Steam'e Aktarma Adımları

%USERPROFILE%\Documents\My Games\Starfield klasörünü açın.

Windows + R kısayolunu kullanın.

%localappdata% yazın ve Enter tuşuna basın.

Packages klasörünü görüntüleyin.

"Bethesda Softworks" ile başlayan klasörü açın.

SystemAppData klasörüne girin.

"wgs" klasörünü açın.

Sayıların ve harflerin yer aldığı klasörü görüntüleyin. Açılan klasörde Game Pass save dosyaları sıralanacaktır.

Python programını indirip yükleyin.

Kurulum esnasında "Add Python to PATH" seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

GitHub'da XGP Save Extractor'un sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. "Source Coude (zip)" seçeneğini seçin. İndirme işlemi başlayacaktır.

"XGP-save-extractor-starfield" ZIP dosyasını masaüstüne çıkarın.

XGP Save Extractor klasörünü açın.

Klasörde arama kutucuğunun sol kısmında bulunan araç çubuğuna tıklayın.

Dosya dizinine CMD yazıp Enter tuşuna basın.

Komut İstemi penceresinde "...Desktop\xgp-save-extractor-starfield" şeklinde bir komut satırı göreceksiniz.

Komut satırına python main.py yazıp Enter tuşuna basın.

Komut uygulandıktan sonra dosyalar listelenecek.

"XGP-save-extractor-starfield" klasöründe oluşturulan Starfield ZIP dosyasını görüntüleyin.

%USERPROFILE%\Documents\My Games\Starfield dizininden Saves klasörünü "Saves-Steam" olarak değiştirin.

Yeni bir klasör oluşturup ismini "Saves" yapın.

Saves isimli yeni klasöre Starfield ZIP klasöründeki dosyaları aktarın.

Oyuna girin.

En iyi uzay oyunları arasında yerini alan Starfield'ın save dosyalarını aktarma işlemini yapabilmek için öncelikle bilgisayarınızda Python programının yüklü olması gerekiyor. Eğer yüklü değilse söz konusu yazılımı indirip yükleyin. Kurulum esnasında "Add Python to PATH" seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

Bir sonraki adımda Steam ve Game Pass kayıt dosyalarının yer aldığı klasörleri görüntüleyin. Daha sonra XGP Save Extractor'un GitHub sayfasını ziyaret edin. Sağ taraftaki "Releases" seçeneğini seçin ve "Starfield" yazısına tıklayın. "Source Coude (zip)" seçeneğini seçin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra ZIP dosyasını masaüstüne çıkarın.

XGP Save Extractor klasörünü açın. Klasörde arama kutucuğunun sol kısmında bulunan araç çubuğuna tıklayın. Bu araç çubuğunda dosya dizini yer alır. Dosya dizinine CMD yazıp Enter tuşuna basın.

Komut İstemi penceresinde "...Desktop\xgp-save-extractor-starfield" şeklinde bir komut satırı yer alacaktır. Komut satırına python main.py yazın ve ardından Enter tuşuna basın. Komut uygulandıktan bir süre sonra pencerede dosyalar sıralanacaktır.

Klasörde oluşturulan Starfield ZIP dosyasını görüntüleyin. %USERPROFILE%\Documents\My Games\Starfield klasörünü görüntüleyin. Saves klasörünü "Saves-Steam" olarak değiştirin. Yeni bir klasör oluşturun ve klasörün ismini "Saves" yapın.

Saves isimli yeni klasöre Starfield ZIP klasöründeki dosyaları aktarın. Kopyala yapıştır yöntemiyle aktarabilirsiniz. Bu adımları uyguladıktan sonra Steam kütüphanesinde yer alan Starfield'ı açın ve işleminin başarılı şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edin.

Bu rehberde Starfield save dosyalarını Microsoft Store / Game Pass'ten Steam'e aktarma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.