Instagram piyasaya sunulduğundan beri kullanıcılar, en çok istedikleri özellikler arasında fotoğraf, video ve reels videosu indirmek bulunmakta. Dünya üzerinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan platform, en çok istenilen özelliği kullanıcılarına halen sunmadı bunun yerine Instagram kaydetme özelliğini getirerek kullanıcıların daima platform üzerinde aktif olmalarını sağladı.

Bu Instagram için olumlu bir özellik olsa dahi kullanıcılar için pek de elverişli değildi. Bunun üzerinde Instagram’dan fotoğraf nasıl indirilir, video nasıl indirilir adlı birçok web sitesi ya da uygulama piyasaya çıktı. Fakat bu indirme platformları gizli hesaplardan indirme yapamamaktaydı.

Kullanıcılar bu durumda Instagram’ın kaydet özelliğini kullanmaya devam etti ya da Instagram hesabını 3. kişiler tarafından paylaşılan uygulamalara yöneldi. Her ne kadar bu uygulamalar görevlerini yapmakta dahi olsa kullanıcı hesaplarını birer bot hesaba dönüştürmekte ve kullanıcı verilerini çalmaktadırlar.

Bu nedenle Instagram reels videosu indirmek için web sitelerini ya da hesaplara giriş izni istemeyen uygulamaları kullanmakta yarar var. Peki ya Instagram reels video indirme nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Instagram Reels Video İndirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram uygulamasını açın.

İstediğiniz reels videosunu açın.

Sağ altta bulunan; “üç nokta” seçeneğine gelin.

seçeneğine gelin. Bağlantı kısmına dokunun.

Bağlantı kopyalanmış olacaktır.

Daha sonra reels videosunu indirmek için instavideosave sitesine gidin.

sitesine gidin. Kopyaladığınız bağlantıyı ilgili butona yapıştırın.

Sistem 15 saniye sizi bekletecektir.

Download butonuna basın.

butonuna basın. Tekrar 15 saniye beklemeniz gerek.

Aşağıda reels videosu açılacaktır.

videosu açılacaktır. Videonun altında bulunan seçenekten videoyu indir demeniz gerekecek.

demeniz gerekecek. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayardan Instagram Reels Video İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram’a giriş yapın.

İstediğiniz reels videosunu açın.

Sağ tarafta bulunan; “üç nokta” seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Bağlantıyı kopyala seçeneğine tıklayın.

Bağlantı kopyalanmış olacaktır.

Daha sonra reels videosunu indirmek için instavideosave sitesine gidin.

sitesine gidin. Kopyaladığınız bağlantıyı ilgili butona yapıştırın.

Sistem 15 saniye sizi bekletecektir.

Download butonuna tıklayın.

Tekrar 15 saniye beklemeniz gerek.

beklemeniz gerek. Aşağıda reels videosu açılacaktır.

Videonun altında bulunan seçenekten videoyu indir demeniz gerekecek.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Instagram Reels İzlenme Hilesi Nedir?

Instagram en popüler platformlardan olduğu için herkes gönderilerinin öne çıkmasını istemektedir. Platformun ilk çıktığı yıllarda fotoğraf beğeni hilesi, takipçi hilesi ve yorum hilesi çok popüler ve herkes tarafından kullanılmaktaydı kimileri, web sitelerine veya uygulamalara hesapları ile giriş yaparak bu işlemi yapmaktaydı. Ancak farkında olmadıkları bir şey vardı o da 3. kişilere paylaşılan hesaplar, hem başka hesapları otomatik takip ediyor hem diğer gönderileri beğeniyordu. Bu platformların sahipleri adeta kendi havuzlarını oluşturmuş ve bir döngü yaratmıştı.

Peki ya Instagram reels izleme hilesi nedir? Kısaca bu hile diğer hilelerden bir farklılık göstermemektedir. Diğer hileler ile aynı amacı taşıyan hile türü Instagram keşfette daha çok kişinin önüne çıkmayı hedeflemektedir. Bu uygulamayı gerçekleştirmek ne kadar doğru tartışılsada Instagram algoritması hile yaptığınızı anladığında hesabınızı bloke edebilir. Bu yüzden organik bir şekilde büyümenizi tavsiye ediyoruz.

Bu içeriğimizde Instagram reels videosu nasıl indirilir, reels izleme hilesi nedir? Adım adım anlatmış olduk. Sizler reels veya beğeni hileleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Ayrıca WhatsApp, Telegram ve Signal’in karşılaştırıldığı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.