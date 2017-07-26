Shrek Sugar Fever(Android)
Android İçin Bulmaca Oyunu
Shrek'in şeker bağımlısı arkadaşlarını kurtarmasına yardımcı olun.
Shrek Sugar Fever, çocuklar kadar yetişkinlerin de keyif alarak oynayacağını düşündüğüm renkli bulmaca oyunu. Animasyonların ön plana çıkarıldığı, capcanlı görseller sunan Android oyununda Shrek’in şekere dönüştürülen krallığında arkadaşlarını şeker batağından kurtarmak için bulunuyoruz.
Şeker karolarını eşleştirerek Shrek’in arkadaşları Eşek, Gingy, Pinokyo, Domuzcuklar’ı bulundukları yerden kurtarmamız gerekiyor. Büyü sonrası krallığın şekere dönüşmesiyle başlayan maceramızı boss Lord Farquaad’ı yenerek sonlandırıyoruz. Boss mücadelesi gelene dek 7 farklı yerde geçen 100’ün üzerinde şekerlerle dolu yerde zaman geçiriyoruz. Facebook entegrasyonu sayesinde arkadaşlarımızı oyuna davet edebiliyor, can isteyip verebiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Genera Games
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