StressMyPC programı bilgisayarınızın hem işlemcisini hem de grafik işlemcisini zorlayarak sisteminizin ne kadar stabil olduğunu ölçebileceğiniz kullanışlı bir program.

Eğer laptopunuzun bataryasının ne kadar gidebildiğini, ya da bilgisayarınızın ne kadar yüke dayanabildiğini ölçmek istiyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. İşlemcinizi 0 seviyesinde çalıştıran program aynı zamanda grafik kartınızın da stres testini yapabiliyor.

Sabit diskler için de bazı test araçları barındıran programı kullanırken sisteminiz overlocklu (hız aşırtma) ise çökmeler yaşayabileceğinizi unutmayın.