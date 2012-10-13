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StressMyPC
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StressMyPC

3.01
StressMyPC İndir Hemen İndir

49.9 KB
Editör Puanı: 4/5
4

2 Kullanıcı: 5/5

5
Uyarı Ekranı
Test Süreci

Bilgisayar Stres Testi Programı

Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 39 dakika önce

StressMyPC programı bilgisayarınızın hem işlemcisini hem de grafik işlemcisini zorlayarak sisteminizin ne kadar stabil olduğunu ölçebileceğiniz kullanışlı bir program.

Eğer laptopunuzun bataryasının ne kadar gidebildiğini, ya da bilgisayarınızın ne kadar yüke dayanabildiğini ölçmek istiyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. İşlemcinizi 0 seviyesinde çalıştıran program aynı zamanda grafik kartınızın da stres testini yapabiliyor.

Sabit diskler için de bazı test araçları barındıran programı kullanırken sisteminiz overlocklu (hız aşırtma) ise çökmeler yaşayabileceğinizi unutmayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
14 / 8,446
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
SoftwareOK

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