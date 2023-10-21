Alan Wake 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan Alan Wake 2, sistem gereksinimleri ile dikkat çekiyor. Peki, sorunsuz bir oyun deneyimi elde edilebilmesi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulacak?

Bu rehberde Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyunun gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve Alan Wake 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Alan Wake 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Düşük (30 FPS)

: Düşük (30 FPS) İşlemci : Intel i5-7600K veya eş değer AMD işlemci

: Intel i5-7600K veya eş değer AMD işlemci Ekran Kartı : GeForce RTX 2060 ya da Radeon RX 6600

: GeForce RTX 2060 ya da Radeon RX 6600 RAM : 16 GB

: 16 GB VRAM : 6 GB

: 6 GB İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Alan Wake 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Orta (60 FPS)

: Orta (60 FPS) İşlemci : Ryzen 7 3700X ya da eş değer Intel işlemci

: Ryzen 7 3700X ya da eş değer Intel işlemci Ekran Kartı : GeForce RTX 3070 veya Radeon RX 6700 XT

: GeForce RTX 3070 veya Radeon RX 6700 XT RAM : 16 GB

: 16 GB VRAM : 8 GB

: 8 GB İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Alan Wake 2 Ultra Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 2160p

: 2160p Ayarlar : Yüksek (60 FPS)

: Yüksek (60 FPS) İşlemci : Ryzen 7 3700X veya eş değer Intel işlemci

: Ryzen 7 3700X veya eş değer Intel işlemci Ekran Kartı : GeForce RTX 4070 ya da Radeon RX 7800 XT

: GeForce RTX 4070 ya da Radeon RX 7800 XT RAM : 16 GB

: 16 GB VRAM : 12 GB

: 12 GB İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Alan Wake 2 Kaç GB?

Epic Games'in yayıncılığını üstlendiği Alan Wake 2'nin bilgisayara yüklenebilmesi için 90 GB kullanılabilir alan gerekecek. Artık oynamadığınız oyunları ve kullanmadığınız programları silerek boş alan miktarını artırabilirsiniz. Silme işlemi için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, kapsamlı temizlik gerçekleştirir.

Alan Wake 2 Fiyatı

PC fiyatı : 599 TL

: 599 TL Xbox fiyatı : 925 TL

: 925 TL PlayStation fiyatı: 899 TL

Alan Wake Çıkış Tarihi

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Alan Wake 2 isimli oyun 27 Ekim 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.

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