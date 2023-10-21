Alan Wake 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Alan Wake 2 sistem gereksinimleri neler? Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Alan Wake 2 kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak?
Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan Alan Wake 2, sistem gereksinimleri ile dikkat çekiyor. Peki, sorunsuz bir oyun deneyimi elde edilebilmesi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulacak?
Bu rehberde Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyunun gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve Alan Wake 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Alan Wake 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- Ayarlar: Düşük (30 FPS)
- İşlemci: Intel i5-7600K veya eş değer AMD işlemci
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 ya da Radeon RX 6600
- RAM: 16 GB
- VRAM: 6 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)
Alan Wake 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- Ayarlar: Orta (60 FPS)
- İşlemci: Ryzen 7 3700X ya da eş değer Intel işlemci
- Ekran Kartı: GeForce RTX 3070 veya Radeon RX 6700 XT
- RAM: 16 GB
- VRAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)
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Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.
Alan Wake 2 Ultra Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 2160p
- Ayarlar: Yüksek (60 FPS)
- İşlemci: Ryzen 7 3700X veya eş değer Intel işlemci
- Ekran Kartı: GeForce RTX 4070 ya da Radeon RX 7800 XT
- RAM: 16 GB
- VRAM: 12 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)
Bilgisayarım Hangi Oyunları Kaldırır? Tek Siteyle Öğren
Günümüzde her PC oyuncusu, yeni çıkan ya da ilgisini çeken oyunların sistem gereksinimlerini kontrol eder. Bir oyunu satın almadan ve bilgisayarınıza yüklemeden önce sistem gereksinimlerini kontrol etmek son derece mühimdir.
Alan Wake 2 Kaç GB?
Epic Games'in yayıncılığını üstlendiği Alan Wake 2'nin bilgisayara yüklenebilmesi için 90 GB kullanılabilir alan gerekecek. Artık oynamadığınız oyunları ve kullanmadığınız programları silerek boş alan miktarını artırabilirsiniz. Silme işlemi için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, kapsamlı temizlik gerçekleştirir.
Alan Wake 2 Fiyatı
- PC fiyatı: 599 TL
- Xbox fiyatı: 925 TL
- PlayStation fiyatı: 899 TL
Alan Wake Çıkış Tarihi
Uzun süredir merak içerisinde beklenen Alan Wake 2 isimli oyun 27 Ekim 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.
Şimdiye Kadar Yapılan En Zor RPG Oyunları
Son dönemde zor oyunlar tekrardan popülarite kazandı gibi. Şüphesiz ki aşağıdaki listede yer alan bazı oyunlar zor oyunlar denilince akıllara gelen ilk isimler oluyorlar.
Alan Wake 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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