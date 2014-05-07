Telegram Messenger, telefon rehberinizde kişilerle ücretsiz olarak mesajlaşmanıza izin veren süper hızlı ve basit bir uygulamadır. Grup sohbetleri gerçekleştirme, dosya paylaşma, resim gönderme gibi temel özelliklerin yanı sıra sohbetleri şifreleme, mesajları otomatik olarak silme gibi önemli işlevlere sahiptir.

Telegram Messenger, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulama. WhatsApp’taki telefon numaranız ile kayıt oluyor ve rehberinizde -Telegram kullanan- kişilerinizle ücretsiz olarak mesajlaşıyorsunuz. Hızlılık ve güvenlik odaklı olan bu sohbet uygulaması ile 200 kişiye kadar grup sohbeti gerçekleştirebiliyor, 1GB boyutundaki videoları rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz. Kişilerinizle gerçekleştirdiğiniz tüm sohbetler otomatik olarak buluta kaydediliyor. Bu sayede hem sohbetlerinizi kaydetmekle uğraşmıyor, hem de geçmiş konuşmalarınıza dilediğiniz zaman dilediğiniz cihazdan ulaşabiliyorsunuz.

Telegram Messenger’ın Windows 8.1’li masaüstü, dizüstü ve tabletlerle uyumlu sürümü tahmin edeceğiniz üzere oldukça modern ve sadeleştirilmiş bir arayüz ile geliyor. Sol bölümünde mesajlaştığınız son kişileri görebiliyor, arama ile dilediğiniz kişinin profiline hızlıca ulaşabiliyor, sağ bölümde ise geçmiş mesajlarınız ve sohbet ekranı görüntüleniyor. Her şey olabildiğince basit tasarlandığından uygulamanın tüm işlevlerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

En iyi WhatsApp alternatiflerinden biri olan Telegram Messenger, ülkemiz için destek verse de Türkçe dil seçeneğinin olmadığını belirteyim.

Telegram Messenger Özellikleri: