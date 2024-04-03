Telegram'da Mesaj Gitmiyor, Çözümü Nedir?

Telegram'da mesaj gitmiyor ise uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, popüler anlık mesajlaşma hizmetinde diğer kullanıcılar ile iletişim kurulamamasına yol açan sorunun çözülmesine yardım edebilir.

Bu rehberde Telegram'da mesaj gönderilmiyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer siz de böyle bir problem ile karşılaştıysanız rehberimizdeki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Telegram'da Mesaj Gitmiyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Telegram sunucularını kontrol edin.

Karşı tarafın sizi engellemediğinden emin olun.

Telefonu kapatıp açın.

Güç tasarrufu modunu kapatın.

Uygulamayı güncelleyin.

VPN'i geçici olarak devre dışı bırakın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Telegram'da mesaj gitmeme sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantı kalitesi yeterli seviyede değilse çevrim içi tabanlı uygulamalarda çeşitli problemler ile karşılaşabilirsiniz. İnternet hız testi yapabilir ve bağlantı kalitesinde bir problem olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Bağlantıda sorun varsa modemin güç butonuna basıp kapatın. 10 saniye bekledikten sonra güç butonuna tekrar basarak modemi açın.

Telegram Sunucularını Kontrol Edin

Telegram'da mesaj ulaşmıyor ise anlık mesajlaşma platformunun sunucularında problem olabilir. Down Detector gibi hizmetler aracılığıyla Telegram'ın sunucu durumunu kontrol edebilirsiniz.

Karşı Tarafın Sizi Engellemediğinden Emin Olun

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında bulunan Telegram'da bir kullanıcı tarafından engellenirseniz o kişiye artık mesaj gönderemezsiniz. Dolayısıyla sadece bir kişiye mesaj gönderemiyorsanız engellenmediğinizden emin olun.

Kullanıcının profil resmini göremiyorsanız, arama yapamıyorsanız veya grup sohbetine ekleyemiyorsanız engellenmiş olabilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Uygulanabilecek yöntemler arasında telefonu kapatıp açmak da yer alıyor. Cihazın yan kısmında yer alan güç butonuna bir süre basılı tutun ve kapatma işlemini uygulayın. Telefon kapandıktan bir süre sonra tekrar güç butonuna basılı tutun.

Güç Tasarrufu Modunu Kapatın

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Pil kategorisine girin.

Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakın.

Uygulamayı Güncelleyin

Cihazınızda yüklü olan uygulamanın sürümü güncel olmayabilir. Play Store veya App Store üzerinden Telegram sayfasını ziyaret edin ve yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa "Güncelle" butonuna basarak uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

VPN'i Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Akıllı telefonunuzda VPN yazılımı kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Kapatma işlemini uyguladıktan hemen sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Telegram'ı seçin.

Depolama bölümünü açın.

"Önbelleği temizle" seçeneğine basın.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Sorun devam ediyorsa uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyin. Cihazın ayarlar menüsü üzerinden Uygulamalar kategorisini açın ve ardından Telegram'ı seçin. "Sil" seçeneğini seçerek uygulamayı silin. İşlem tamamlandıktan sonra uygulamayı yeniden indirip yükleyin.

Bu rehberde Telegram'da mesaj gitmeme sorunu nasıl düzeltilir sorusunu yanıtladık. Bu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.