Türkiye’de En Çok İndirilen Mesajlaşma Uygulaması Değişti!

Türkiye’de en çok indirilen mesajlaşma uygulaması değişti. WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasını değiştirmesi ve bunu zorunlu tutması nedeni ile ülkemizde çok sayıda kullanıcı tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine kullanıcılar farklı anlık mesajlaşma uygulamasına geçiş yaptı. Peki, ülkemizde WhatsApp Messenger yerine en çok hangi uygulama tercih edildi?

Türkiye’de En Çok İndirilen Mesajlaşma Uygulaması Nedir?

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger gizlilik politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, WhatsApp Messenger’ın değiştirdiği gizlilik politikasının 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı. Belirtilen tarihe kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabının askıya alınacağı bilgisi paylaşıldı.

WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasını değiştirdiği günden itibaren özellikle Twitter’da kullanıcılar yoğun tepki göstermeye başladı. Şirkete gösterilen tepkiler kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü ve bununla birlikte “#WhatsAppSiliyoruz” etiketi gündemin ilk sırasında yer aldı. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp Messenger’ı silerek gizililik ve güvenlik konularına önem veren mesajlaşma uygulaması aramaya başladı.

Google Play verilerine göre WhatsApp Messenger’ı silen kullanıcılar, Telegram ve Signal’i tercih etti. Bununla birlikte Facebook’un anlık mesajlaşma hizmeti kısa süre içerisinde en çok indirilen uygulamalar listesinde 16. sıraya geriledi. Türkiye’de en fazla indirilen uygulamalar listesinin ilk sırasına ise Telegram yerleşti.

Rus yazılımcı Pavel Durov tarafından geliştirilen Telegram, 2013 yılının ağustos ayında kullanıma sunulmuştu. 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Telegram, günümüzde dünya genelinde popüler bir uygulamaydı ancak WhatsApp’ı geçemiyordu. Söz konusu durum ile beraber Telegram, Facebook’un mesajlaşma hizmetini geçmeyi başardı. Hizmette sohbetler, gruplar, medya gönderileri dahil olmak üzere her şey 256 bit simetrik AES şifrelemesi, 2048 bit RSA şifrelemesi ve Diffie – Hellman güvenli anahtar değişimi ile korunuyor.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden “Use Signal” yani "Signal kullan" tweeti atmıştı. Bunun üzerine Signal uygulamasına da yoğun ilgi gösterildi. Öyle ki Signal, ülkemizde en fazla indirilenler listesinin üçüncü sırasına yükseldi. Bu zamana kadar ülkemizde pek popüler olmayan Signal, bu olay üzerine çok popüler bir hale geldiğini görüyoruz. Açık kaynak kodlu Signal, uçtan uca şfireleme desteğine sahip.